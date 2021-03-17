Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'e bak sen! Şimdilerde kuğu ama bu hallerini gören yok değişimi yaramış

Makyajsız hallerini sık sık sosyal medyada paylaşan Melis Sezen'in yıllar öncesine ait fotoğrafları çok konuşuldu. Formunu dans etmeye borçlu olduğunu söyleyen Sezen, "Spor olarak dans etmeyi daha çok seviyorum. Salsa, bachata ve tango yapıyorum. Salsa da tango da vücudu inanılmaz sıkılaştıran ve merkezi güç isteyen danslar." diyor.