Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'e bak sen! Şimdilerde kuğu ama bu hallerini gören yok değişimi yaramış
Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Melis Sezen. Melis Sezen, rol aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle olay yarattı. Yasak aşkın kahramanlarından birini canlandıran Melis Sezen sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. 24 yaşındaki oyuncunun binlerce takipçisi bulunuyor. Melis Sezen hakkında araştırma yapanlar hem çocukluk hem de ilk gençlik yıllarına ait fotoğraflarla karşılaşınca şaştı kaldı. Melis Sezen'in değişimi sosyal medya kullanıcılarının ağzını açık bıraktı.
Makyajsız hallerini sık sık sosyal medyada paylaşan Melis Sezen'in yıllar öncesine ait fotoğrafları çok konuşuldu. Formunu dans etmeye borçlu olduğunu söyleyen Sezen, "Spor olarak dans etmeyi daha çok seviyorum. Salsa, bachata ve tango yapıyorum. Salsa da tango da vücudu inanılmaz sıkılaştıran ve merkezi güç isteyen danslar." diyor.