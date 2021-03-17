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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'e bak sen! Şimdilerde kuğu ama bu hallerini gören yok değişimi yaramış

Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Melis Sezen. Melis Sezen, rol aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle olay yarattı. Yasak aşkın kahramanlarından birini canlandıran Melis Sezen sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. 24 yaşındaki oyuncunun binlerce takipçisi bulunuyor. Melis Sezen hakkında araştırma yapanlar hem çocukluk hem de ilk gençlik yıllarına ait fotoğraflarla karşılaşınca şaştı kaldı. Melis Sezen'in değişimi sosyal medya kullanıcılarının ağzını açık bıraktı.

17.03.2021 14:01 - Son Güncelleme: 17.03.2021 14:01
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'e bak sen! Şimdilerde kuğu ama bu hallerini gören yok değişimi yaramış

Şimdilerde Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekiyor. 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de dünyaya gelen Melis Sezen'in Instagram'da binlerce takipçisi var.

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'e bak sen! Şimdilerde kuğu ama bu hallerini gören yok değişimi yaramış

Makyajsız hallerini sık sık sosyal medyada paylaşan Melis Sezen'in yıllar öncesine ait fotoğrafları çok konuşuldu. Formunu dans etmeye borçlu olduğunu söyleyen Sezen, "Spor olarak dans etmeyi daha çok seviyorum. Salsa, bachata ve tango yapıyorum. Salsa da tango da vücudu inanılmaz sıkılaştıran ve merkezi güç isteyen danslar." diyor.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'e bak sen! Şimdilerde kuğu ama bu hallerini gören yok değişimi yaramış

Ama asıl şaşırtan Melis Sezen'in değişimi. Öyle ki Melis Sezen bambaşka birine dönüşmüş, eski yüz hatlarından eser yok. Hadi gelin başta Melis Sezen olmak üzere ünlülerin eski fotoğrafları arasında bir yolculuk yapalım.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'e bak sen! Şimdilerde kuğu ama bu hallerini gören yok değişimi yaramış

EBRU ŞAHİN

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'e bak sen! Şimdilerde kuğu ama bu hallerini gören yok değişimi yaramış