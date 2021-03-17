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Serenay Sarıkaya'nın iması Demet Akalın'a mı? Maldivler tatilindeki o fotoğraf sonrası kafalar karıştı

Son dönemin en popüler isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya... Cem Yılmaz ile olan ilişkisi, giydiğine, taktığı takılardan Instagram paylaşımlarına kadar her şeyi yakın markajda olan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya'nın tatili bitmiyor. Yaz aylarını Kaz Dağları'nda geçiren Serenay Sarıkaya, pandemi nedeniyle 'Bergen' filminin çekimleri ertelenince soluğu Maldivler'de almıştı. Serenay Sarıkaya'nın bitmeyen tatili günlerce konuşulurken "Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz, linki yana bırakıyorum" ifadesi çok konuşulmuştu. Serenay Sarıkaya bu sözlerin açıklık getirdi.

17.03.2021 12:44 - Son Güncelleme: 17.03.2021 13:40
Serenay Sarıkaya'nın iması Demet Akalın'a mı? Maldivler tatilindeki o fotoğraf sonrası kafalar karıştı

Serenay Sarıkaya, iki saate yakın kaldığı bakım merkezi çıkışı, yağışlı havada jest yaparak kendisine şemsiye tutan muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Serenay Sarıkaya'nın iması Demet Akalın'a mı? Maldivler tatilindeki o fotoğraf sonrası kafalar karıştı

Geçtiğimiz ay Maldivler'de tatil yapan Sarıkaya, çekildiği pozlarla gündeme gelmişti.

Serenay Sarıkaya'nın iması Demet Akalın'a mı? Maldivler tatilindeki o fotoğraf sonrası kafalar karıştı

Demet Akalın, fotoğraflardaki ışığı beğenmeyerek "Kim çekiyor bunları?" yorumunda bulunmuştu.

Serenay Sarıkaya'nın iması Demet Akalın'a mı? Maldivler tatilindeki o fotoğraf sonrası kafalar karıştı

Sarıkaya da "Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz, linki yana bırakıyorum" diyerek annesiyle pozlarını paylaştı.

Serenay Sarıkaya'nın iması Demet Akalın'a mı? Maldivler tatilindeki o fotoğraf sonrası kafalar karıştı

Sarıkaya, bunun hatırlatılması üzerine Demet Akalın'a cevaben yazmadığını, hayatında kimsenin olmadığını ima etmek için yazdığını vurguladı. Sarıkaya "Demet Akalın'a cevap vermedim. Size ithafen yazmış oldum" dedi.