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Pelin Öztekin’in bikinili salıncak keyfi sosyal medyaya damga vurdu! 93 kilo veren Pelin fit haliyle dikkat çekti

Pelin Öztekin'in bikinili salıncak keyfi sosyal medyaya damga vurdu! Ünlü oyuncu Pelin Öztekin sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaz ayları boyunca deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Öztekin, o günlere ait bir paylaşımda bulundu. Bikinisi ile salıncakta sallandığı anları Instagram hesabında yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu. 2014 yılında 153 kiloyken mide küçültme ameliyatı olan ve 6 ayda 53 kilo veren Öztekin, fit haliyle bir kez daha adından söz ettirdi. İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımı...

13.09.2021 20:36 - Son Güncelleme: 13.09.2021 20:36
Pelin Öztekin’in bikinili salıncak keyfi sosyal medyaya damga vurdu! 93 kilo veren Pelin fit haliyle dikkat çekti

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, yaz tatilinden yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. O günlere özlem duyan Öztekin, tatilde verdiği pozlardan birini daha takipçilerinin beğenisine sundu.

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Pelin Öztekin’in bikinili salıncak keyfi sosyal medyaya damga vurdu! 93 kilo veren Pelin fit haliyle dikkat çekti

Öztekin, bikinisi ile salıncakta sallandığı anları "Hiç bitmesin dediğimiz anlara dönsek ya" notuyla sosyal medya hesabında yayınları.

Pelin Öztekin’in bikinili salıncak keyfi sosyal medyaya damga vurdu! 93 kilo veren Pelin fit haliyle dikkat çekti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Pelin Öztekin’in bikinili salıncak keyfi sosyal medyaya damga vurdu! 93 kilo veren Pelin fit haliyle dikkat çekti

Mide küçültme ameliyatı ile 6 ayda 53 kilo veren ve ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda eden oyuncunun fit hali ise dikkat çekti.

Pelin Öztekin’in bikinili salıncak keyfi sosyal medyaya damga vurdu! 93 kilo veren Pelin fit haliyle dikkat çekti

İşte Pelin Öztekin'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

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