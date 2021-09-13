Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Derin yırtmacıyla boy gösterdi herkes onu konuştu
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Deren Talu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Talu, yeşil yırtmaçlı elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Talu'nun paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken genç oyuncu takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Deren Talu'nun o paylaşımı...
13.09.2021 19:58
- Son Güncelleme: 13.09.2021 19:58
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, 1995 yılında nikah masasına oturduğu Eren Talu ile 2011'de evliliğini sonlandırmıştı. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla en az anneleri kadar adlarında söz ettiriyor.
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, son olarak yeşil elbisesi ile yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.
Yırtmaçlı elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan Deren Talu, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.