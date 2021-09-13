Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Derin yırtmacıyla boy gösterdi herkes onu konuştu

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, 1995 yılında nikah masasına oturduğu Eren Talu ile 2011'de evliliğini sonlandırmıştı. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla en az anneleri kadar adlarında söz ettiriyor.