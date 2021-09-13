Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den cesur pozlar! Derin dekoltesi ve yırtmacıyla boy gösterdi Gözde Seda Altuner kayıtsız kalmadı
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den cesur pozlar! Melis Sezen, başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dizide Derin karakterini canlandıran Sezen, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu. Son olarak makyajsız paylaşımıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, şimdi ise cesur pozlarıyla çok konuşuldu. Derin göğüs dekolteli beyaz elbisesiyle objektif karşısına geçen Sezen, birbirinden iddialı pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan Sadakatsiz dizisinde Gönül karakteriyle Derin'in annesini canlandıran Gözde Seda Altuner de rol arkadaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı. İşte Melis Sezen'in o pozları...
13.09.2021 20:58
- Son Güncelleme: 13.09.2021 20:58
Sadakatsiz dizisinde Derin karakteriyle boy gösteren ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı tarafından fazla iddialı bulunan pozlara Melis Sezen'in rol arkadaşı Gözde Seda Altuner de kayıtsız kalmadı.