Pelin Öztekin sarı bikiniyi çekti herkes 'nasıl oldu bu iş?' dedi! 37 cm incelen Pelin'i gören dönüp bir daha bakıyor
Pelin Öztekin sarı bikiniyi çekti herkes 'nasıl oldu bu iş?' dedi! 37 cm incelen Pelin'i gören dönüp bir daha bakıyor. Öztekin, 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası büyük bir değişim yaşayan Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaştı. Ardından hem hem diyet yapan hem de son dönemde ünlüler dünyasında da çok popüler olan bir teknikle 37 cm daha incelen Pelin Öztekin, bikinili karesi ile gündeme bomba gibi düştü. Son haliyle herkesi şaşırtan Pelin Öztekin'in zayıflama sırrı bakın neymiş...
02.06.2022 16:30 - Son Güncelleme: 02.06.2022 16:35
Pelin Öztekin sarı bikiniyi çekti herkes 'nasıl oldu bu iş?' dedi! 37 cm incelen Pelin'i gören dönüp bir daha bakıyor.
Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda etti.