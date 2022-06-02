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Pelin Öztekin sarı bikiniyi çekti herkes 'nasıl oldu bu iş?' dedi! 37 cm incelen Pelin'i gören dönüp bir daha bakıyor

Pelin Öztekin sarı bikiniyi çekti herkes 'nasıl oldu bu iş?' dedi! 37 cm incelen Pelin'i gören dönüp bir daha bakıyor. Öztekin, 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası büyük bir değişim yaşayan Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaştı. Ardından hem hem diyet yapan hem de son dönemde ünlüler dünyasında da çok popüler olan bir teknikle 37 cm daha incelen Pelin Öztekin, bikinili karesi ile gündeme bomba gibi düştü. Son haliyle herkesi şaşırtan Pelin Öztekin'in zayıflama sırrı bakın neymiş...

02.06.2022 16:30 - Son Güncelleme: 02.06.2022 16:35
Pelin Öztekin sarı bikiniyi çekti herkes ’nasıl oldu bu iş?’ dedi! 37 cm incelen Pelin’i gören dönüp bir daha bakıyor

Pelin Öztekin sarı bikiniyi çekti herkes 'nasıl oldu bu iş?' dedi! 37 cm incelen Pelin'i gören dönüp bir daha bakıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pelin Öztekin sarı bikiniyi çekti herkes ’nasıl oldu bu iş?’ dedi! 37 cm incelen Pelin’i gören dönüp bir daha bakıyor

Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda etti.

Pelin Öztekin sarı bikiniyi çekti herkes ’nasıl oldu bu iş?’ dedi! 37 cm incelen Pelin’i gören dönüp bir daha bakıyor

O dönem verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bambaşka bir görünüme sahip oldu. Şimdilerde fit bir vücuda sahip olan Öztekin, son günlerde ise sosyal medya hesabında yaptığı pozlarla gündeme geliyor.

Pelin Öztekin sarı bikiniyi çekti herkes ’nasıl oldu bu iş?’ dedi! 37 cm incelen Pelin’i gören dönüp bir daha bakıyor

Son olarak bikinili pozunu paylaşan Pelin'i görenler ağzı açık izliyor.

Pelin Öztekin sarı bikiniyi çekti herkes ’nasıl oldu bu iş?’ dedi! 37 cm incelen Pelin’i gören dönüp bir daha bakıyor

Pelin Öztekin'in nasıl bu kadar fit göründüğü merak ediliyor. İşte sırrı...

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