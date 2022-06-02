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Haberler Magazin Hadise giyimini değiştirdi yetmedi bir de eridi! Evlendikten sonra gelen bomba görüntülere yorum yağdı: "Her alanda kendini buldu"

Hadise giyimini değiştirdi yetmedi bir de eridi! Evlendikten sonra gelen bomba görüntülere yorum yağdı: "Her alanda kendini buldu"

Hadise evlendikten sonra hem eridi hem de tarzını değiştirdi! Bomba görüntülere sosyal medyada yorum yağdı. Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin, hamilelik döneminde açıldıkça açılan Rihanna'yı örnek aldığı konuşuluyordu. Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan ve kısa sürede nikah masasına oturan ünlü şarkıcı, son haliyle çok konuşuldu. Zayıflayan ve değişen tarzıyla dikkat çeken Hadise'ye, "Her alanda kendini buldu" , "Hanım hanımcık, "Nasıl da güzel zayıflamış" yorumları yapıldı.

02.06.2022 17:04 - Son Güncelleme: 02.06.2022 17:04
Hadise giyimini değiştirdi yetmedi bir de eridi! Evlendikten sonra gelen bomba görüntülere yorum yağdı: Her alanda kendini buldu

"HER ALANDA KENDİNİ BULDU"

Hadise giyimini değiştirdi yetmedi bir de eridi! Evlendikten sonra gelen bomba görüntülere yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise giyimini değiştirdi yetmedi bir de eridi! Evlendikten sonra gelen bomba görüntülere yorum yağdı: Her alanda kendini buldu

Doğal güzelliği, değişen tarzı ve son hali ile dikkatleri üzerine çeken Hadise, Instagram'dan peş peşe fotoğraflar yayınladı.

Hadise giyimini değiştirdi yetmedi bir de eridi! Evlendikten sonra gelen bomba görüntülere yorum yağdı: Her alanda kendini buldu

Bu karelerin ardından Hadise'nin günlük hayattan bir görüntüsü ortaya çıktı.

Hadise giyimini değiştirdi yetmedi bir de eridi! Evlendikten sonra gelen bomba görüntülere yorum yağdı: Her alanda kendini buldu

Çiçekli elbisesinin içinde süzülen Hadise'yi görenler, "Her alanda kendini buldu" , "İncecik olmuş" gibi yorumlar yaptı.

Hadise giyimini değiştirdi yetmedi bir de eridi! Evlendikten sonra gelen bomba görüntülere yorum yağdı: Her alanda kendini buldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve sevgilisi rapçi ASAP Rocky, geçen günlerde ilk çocuklarını kucaklarına almıştı. Attığı her adımla büyük ses getiren Rihanna, doğum haberinin yanı sıra hamilelik döneminde tercih ettiği iddialı kıyafetlerle de dünya basınında sık sık adından söz ettirmişti.

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