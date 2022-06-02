Hadise giyimini değiştirdi yetmedi bir de eridi! Evlendikten sonra gelen bomba görüntülere yorum yağdı: "Her alanda kendini buldu"
Hadise evlendikten sonra hem eridi hem de tarzını değiştirdi! Bomba görüntülere sosyal medyada yorum yağdı. Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin, hamilelik döneminde açıldıkça açılan Rihanna'yı örnek aldığı konuşuluyordu. Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan ve kısa sürede nikah masasına oturan ünlü şarkıcı, son haliyle çok konuşuldu. Zayıflayan ve değişen tarzıyla dikkat çeken Hadise'ye, "Her alanda kendini buldu" , "Hanım hanımcık, "Nasıl da güzel zayıflamış" yorumları yapıldı.
02.06.2022 17:04 - Son Güncelleme: 02.06.2022 17:04
"HER ALANDA KENDİNİ BULDU"
Hadise giyimini değiştirdi yetmedi bir de eridi! Evlendikten sonra gelen bomba görüntülere yorum yağdı.
Doğal güzelliği, değişen tarzı ve son hali ile dikkatleri üzerine çeken Hadise, Instagram'dan peş peşe fotoğraflar yayınladı.
Çiçekli elbisesinin içinde süzülen Hadise'yi görenler, "Her alanda kendini buldu" , "İncecik olmuş" gibi yorumlar yaptı.