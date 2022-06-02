Jennifer Lopez yaz modunu aktifleştirdi bikinili haliyle şov yaptı! Ağızları açık bırakan Jlo'yu görenler: "Kaç yaşında ama hala..."

'BOTOKS' ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

Kendine ait bir kozmetik markasının da sahibi olan Jennifer Lopez, geçtiğimiz yıl bazı hemcinsleri tarafından "yüzüne botoks yaptırıp kendi kremlerinin işe yaradığı yalanını" söylemekle suçlamıştı. Lopez, bu eleştirilere "Ben kimseyi yargılamıyorum. Eğer botoks ya da enjeksiyon yaptırmak istiyorsanız, bunda sorun yok. Ama insanların benim hakkında (cilt kremlerini kast ederek) bunların işe yaradığına inandırmaya çalışıyor' demesini istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.