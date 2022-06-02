Jennifer Lopez yaz modunu aktifleştirdi bikinili haliyle şov yaptı! Ağızları açık bırakan Jlo'yu görenler: "Kaç yaşında ama hala..."
Jennifer Lopez yaz modunu aktifleştirdi bikinili haliyle şov yaptı! Ağızları açık bırakan Jlo'yu görenler, "Kaç yaşında ama hala çok fit" yorumları yaptı. Ünlü oyuncu Ben Affleck ile 18 yıl sonra yeniden alevlenen ve evliliğe giden ilişkisiyle adından sık sık söz ettiren şarkıcı Jennifer Lopez, Instagram pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü.
"KAÇ YAŞINDA AMA HALA ÇOK FİT"
Jennifer Lopez yaz modunu aktifleştirdi bikinili haliyle şov yaptı! Ağızları açık bırakan Jlo'yu görenler, "Kaç yaşında ama hala çok fit" yorumları yaptı.
19 yıllık aşk yeniden alevlendi ve Jlo Ben Affleck ile yeniden nişanlandı. Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Jennifer Lopez Instagram pozlarıyla dikkat çekti.
'BOTOKS' ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ
Kendine ait bir kozmetik markasının da sahibi olan Jennifer Lopez, geçtiğimiz yıl bazı hemcinsleri tarafından "yüzüne botoks yaptırıp kendi kremlerinin işe yaradığı yalanını" söylemekle suçlamıştı. Lopez, bu eleştirilere "Ben kimseyi yargılamıyorum. Eğer botoks ya da enjeksiyon yaptırmak istiyorsanız, bunda sorun yok. Ama insanların benim hakkında (cilt kremlerini kast ederek) bunların işe yaradığına inandırmaya çalışıyor' demesini istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.