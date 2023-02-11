Paylaşımlar durmuyor: 2 çocuk annesi... Barış Arduç, Aslı Enver, Hande Erçel derken Fahriye Evcen de yardım için sosyal medyadan destek verdi!

Kahramanmaraş meydana gelen ve 10 ili yıkıma uğratan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgelerinde çalışmaları sürerken, ünlü isimler de sosyal medyadan destek vermeye devam ediyor. Barış Arduç, Aslı Enver, Hande Erçel, Oğuzhan Koç, Demet Akalın ve daha bir çok oyuncu ve şarkıcı sosyal medya hesaplarından mağdur olan vatandaşların sesi oluyor. 2 çocuk annesi Fahriye Evcen de depremin yaşandığı ilk günden beri paylaşım yapıyor. İşte detaylar...