İbrahim Çelikkol meğer sessiz seda neler yapıyormuş neler! Orman yangınlarında gözünü kırpmayan İbrahim bu kez...
Kahramanmaraş'taki deprem faciası sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Dört bir yandan gönüllüler depremzedeler için kolları sıvarken, magazin dünyasının pek çok ünlü ismi de deprem bölgesine gitti. O isimlerden biri de İbrahim Çelikkol. Diğer ünlülerin aksine sessiz sedasız yollar düştüğü öğrenilen İbrahim Çelikkol'un tavrı herkesten takdir topladı.
10.02.2023 16:50 - Son Güncelleme: 10.02.2023 16:50
Orman yangınlarında söndürme çalışmalarına katılarak kalpleri fetheden İbrahim Çelikkol şimdi de deprem için seferber oldu.
Geçtiğimiz senlerde Akdeniz'de yaşanan orman yangınlarında söndürme çalışmalarına katılarak gönülleri fetheden ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol şimdi de depremzedeler için seferber oldu.