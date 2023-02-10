Karsu Dönmez'den kahreden haber! Halasının ardından üç akrabası daha hayata veda etti: "Sizi çok seviyoruz, çok"
Karsu Dönmez'den kahreden haber! Halasının ardından üç akrabası daha hayata veda etti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini geçti. Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından bazı ünlülerden de acı haberler geldi. Kimileri arkadaşlarını kaybetti kimileri ise ailelerini. "Hatay'daki ailemden çok kayıp var" diyen ünlü sanatçı Karsu Dönmez Instagram'dan nenesi ve amcasının bulunduğunu açıklamıştı. Ancak Karsu'dan üzen haberler peş peşe geldi.
10.02.2023 17:32 - Son Güncelleme: 10.02.2023 17:39
"SİZİ ÇOK SEVİYORUZ, ÇOK"
Karsu Dönmez'den kahreden haber! Halasının ardından üç akrabası daha hayata veda etti.
Karsu Dönmez 'Hatay'daki ailemden çok kayıp var' demişti! Yaşamını ailesiyle Amsterdam'da sürdüren Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu, deprem sonrası yardım çığlıklarıyla yürek sızlatmıştı.
Adını memleketi Hatay'ın Karsu köyünden alan sanatçı Karsu Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay'daki akrabalarından haber alamadığını, göz yaşları içerisinde aktardı.