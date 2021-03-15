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Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal'ın annesini görenler şaşırdı

Osmanlı Devleti padişahı Sultan II. Abdülhamid Han'ın hayatını konu alan Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal, sergilediği başarılı performans ve oyunculuğu ile 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurdu. Dizide Sultan Abdülhamid Han'ın hayatını canlandıran Bülent İnal, hayranları tarafından mercek altına alındı. Ünlü oyuncunun annesi Sedef İnal'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal'ın annesi...

15.03.2021 22:44 - Son Güncelleme: 15.03.2021 22:46
Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal'ın annesini görenler şaşırdı

Payitaht Abdülhamid dizisinde Sultan Abdülhamid Han karakterine hayat veren, sevilen oyuncu Bülent İnal'ın annesi Sedef İnal'ı görenler şaşırdı.

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Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal'ın annesini görenler şaşırdı

Dizinin Abdülhamid Han'ı, Instagram hesabından paylaştığı karede oğlu Çınar ve annesi Sedef İnal'a yer verdi.

Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal'ın annesini görenler şaşırdı

İşte Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal'ın annesi ve oğlu...

Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal'ın annesini görenler şaşırdı

Bülent İnal'ın annesi Sedef İnal

Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal'ın annesini görenler şaşırdı

Bülent İnal