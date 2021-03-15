Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal'ın annesini görenler şaşırdı

Osmanlı Devleti padişahı Sultan II. Abdülhamid Han'ın hayatını konu alan Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal, sergilediği başarılı performans ve oyunculuğu ile 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurdu. Dizide Sultan Abdülhamid Han'ın hayatını canlandıran Bülent İnal, hayranları tarafından mercek altına alındı. Ünlü oyuncunun annesi Sedef İnal'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal'ın annesi...

15.03.2021 22:44 - Son Güncelleme: 15.03.2021 22:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





