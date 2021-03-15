Aniden akıştan çıkarıldı seyircisini isyan ettirdi! Show TV dizisi için yolun sonu mu gözüküyor?
Show TV ekranlarında heyecanla izlenen Ramo dizisinde heyecan dolu gelişmeler ardı yaşanıyor. Ramo'da son haftalarda Yıldırım'ın ikizinin ortaya çıkması herkesi şok ederken gözler yeni bölüme çevrilmişti. Ancak dizinin bu haftaki yayın günü olan 12 Mart Cuma gününde bir değişiklik yaşanmıştı. Ramo dizisi Show TV tarafından 12 Mart Cuma gününün yayın akışından çıkarılmış ve yerine de Güldür Güldür Show yeni bölüm eklenmişti İzleyiciler şimdi yeni bölümün yayınlanacağı 19 Mart Cuma gününe odaklandı.
Aniden akıştan çıkarıldı seyircisini isyan ettirdi! Show TV dizisi için yolun sonu mu gözüküyor sorusu kulislerde sık sık konuşuluyor. Ramo dizisiyle ilgili yaşanan son gelişmeler dizinin sıkı takipçilerini üzdü. Televizyonu açan izleyiciler bu akşam büyük bir şok yaşayacak. Cuma akşamları Show TV ekranlarında izleyicisini ekran başına kilitleyen Ramo ile ilgili yayıncı kuruluş tarafından önemli bir son dakika kararı alınmıştı. Her hafta cuma günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan dizi ani bir kararla kanalın yayın akışından kaldırılmıştı. İzleyiciler şimdi neden böyle bir karar alındığını merak etti.