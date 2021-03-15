Aniden akıştan çıkarıldı seyircisini isyan ettirdi! Show TV dizisi için yolun sonu mu gözüküyor sorusu kulislerde sık sık konuşuluyor. Ramo dizisiyle ilgili yaşanan son gelişmeler dizinin sıkı takipçilerini üzdü. Televizyonu açan izleyiciler bu akşam büyük bir şok yaşayacak. Cuma akşamları Show TV ekranlarında izleyicisini ekran başına kilitleyen Ramo ile ilgili yayıncı kuruluş tarafından önemli bir son dakika kararı alınmıştı. Her hafta cuma günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan dizi ani bir kararla kanalın yayın akışından kaldırılmıştı. İzleyiciler şimdi neden böyle bir karar alındığını merak etti.