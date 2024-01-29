Boşanacakları iddia edilmişti! Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'den radikal karar! Tası tarağı çoktan toplayıp...

2016 yılında Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Aile yaşantısını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde Aile adlı dizide rol alıyor. Oğullarıyla da sık sık gündeme gelen ünlü çift hakkında geçtiğimiz günlerde boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddiadan günlerde sonra çift, bu kez bambaşka dedikodularla gündemde.