Hababam Sınıfı’nın Sevda’sı Sevda Aktolga'nın son haline bakın! “Yıllar acımasız davranmış” 66 yaşındaki Yeşilçam yıldızı...

Münir Özkul, Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi sevilen isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Tatilde filminde Sevda karakterini canlandıran Sevda Aktolga'nın hayatı merak edildi. Yeşilçam yıldızı hakkında araştırma yapanlar, Aktolga'nın son halini görünce tanımakta zorlandı ve "Yıllar ona da acımamış" yorumunda bulundu. İşte 66 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga'nın son hali...