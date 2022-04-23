RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Pascal Nouma bile unutmadı 'seni sevmeyen ölsün'! Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

Pascal Nouma bile unutmadı 'seni sevmeyen ölsün'! Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

Kimi çocuklarla birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı, kimi de çocukluk fotoğraflarını... Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte ünlü isimlerin 23 Nisan paylaşımları...

23.04.2022 10:46 - Son Güncelleme: 23.04.2022 10:46
Pascal Nouma bile unutmadı ’seni sevmeyen ölsün’! Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 23 Nisan 1920'de açtığı Türkiye Büyük Millet Meclisi, 102 yaşında. Magazin dünyasının ünlü isimleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kutluyor.

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Pascal Nouma bile unutmadı ’seni sevmeyen ölsün’! Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

O isimlerden biri de eski Beşiktaşlı Pascal Nouma oldu. Nouma'nın paylaşıma 'adamsın kral', 'seni sevmeyen ölsün' yorumları yapıldı.

Pascal Nouma bile unutmadı ’seni sevmeyen ölsün’! Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

ÜNLÜLERİN 23 NİSAN PAYLAŞIMLARI

Pascal Nouma bile unutmadı ’seni sevmeyen ölsün’! Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

ÖZGE ULUSOY

Pascal Nouma bile unutmadı ’seni sevmeyen ölsün’! Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

HÜLYA KOÇYİĞİT

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