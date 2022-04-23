Pascal Nouma bile unutmadı 'seni sevmeyen ölsün'! Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
Kimi çocuklarla birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı, kimi de çocukluk fotoğraflarını... Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte ünlü isimlerin 23 Nisan paylaşımları...
23.04.2022 10:46 - Son Güncelleme: 23.04.2022 10:46
O isimlerden biri de eski Beşiktaşlı Pascal Nouma oldu. Nouma'nın paylaşıma 'adamsın kral', 'seni sevmeyen ölsün' yorumları yapıldı.