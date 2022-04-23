Pınar Altuğ gençlik iksirini icat etti daracık tutulumuyla ters yüz etti! Headstand yapan Pınar herkese hem de yıllara meydan okudu

Yaklaşık 14 yıllık eşi Yağmur Atacan'la ilgili konuşan Altuğ, "Güzel bir kadın gördüğümde kocama gösteririm." demişti. . Ayrıca kendisinin de baktığını söyleyen Altuğ konuşmasına, "Bakılacak bir şeyse bakılır. Zaten bakılsın diye açılıyor" ifadelerini de eklemişti.