Hadise hamile mi ilk kez açıkladı 'Allah'ın izniyle...' Karnını özene bezene kapatmıştı ama belliydi! Sevgilisi Mehmet Dinçerler...
Hadise hamilelik iddiası ile gündemden düşmüyor. Müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile New York tatili dönüşü görüntülenen Hadise'nin clutch çantası ile karnını gizlemesi dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile imam nikahı kıydıkları ileri sürülen evlilik hazırlığındaki Hadise'nin karnını kapatarak yürüdüğü anlar hamilelik iddialarını iyice güçlendirmişti. Ve sonunda Hadise'den beklenen hamilelik yanıtı geldi. İşte haberin detayları...
Yaz aylarında evlenmeyi planladığı Mehmet Dinçerler ile görüntülenen Hadise'nin karnını çantayla gizlemeye çalışması akıllara hamilelik iddiasını getirmişti. Ve nihayet hamilelik açıklaması geldi.
Daha önce hamile olduğu hatta o yüzden düğünden önce imam nikahı yaptırdıkları konuşulan ünlü şarkıcı Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler, New York dönüşü el ele objektiflere yansıdı.
"HEM İŞ HEM TATİL"
"Çok yoğun bir sürecimiz oldu Mehmet'le. Epey seyahat ettik. Hem iş, hem de tatil" diyen Hadise, birlikte şarkı çıkarmaya hazırlandığı Murda'ya verilen hapis cezasının sorulması üzerine "Ben Murda'nın arkasındayım. Müzik özgürlük demektir. Arkadaşım ve dostumdur. Arkasındayım. İşlerimiz devam ediyor..." ifadelerini kullandı.
KARNINI GİZLEDİ
Samimi açıklamalarda bulunan Hadise'nin karnını çantasıyla kapatması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcı, kameralar kapana kadar çantasını göbeğinden bir saniye olsun kaldırmadı.