Paris Hilton fena dalga konusu oldu! Üç gün üç gece süren düğünün ardından özel adada balayında olan Paris Hilton’un derdi bakın neymiş...

Hilton'un verdiği yanıt, kısa sürede binlerce yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, Hilton'un lüks hayatında sorun ettiği şeyle ilgili alaycı yorumlar yazdı. "Ne çok acı çekiyorsun", "Ben de bu seviyeye ulaşmak istiyorum", "Bunu söyleyecek kadar zengin olmak nasıl bir şey acaba?" gibi yorumlar dikkat çekti.