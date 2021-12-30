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Haberler Magazin Paris Hilton fena dalga konusu oldu! Üç gün üç gece süren düğünün ardından özel adada balayında olan Paris Hilton'un derdi bakın neymiş...

Paris Hilton fena dalga konusu oldu! Üç gün üç gece süren düğünün ardından özel adada balayında olan Paris Hilton'un derdi bakın neymiş...

Paris Hilton fena dalga konusu oldu! Carter Reum ile evlenen ve üç gün üç gece süren düğünün ardından özel adada balayında olan Paris Hilton, bitmeyen balayından dolayı istediği diziyi izleyemediği için dert yandı. Paris Hilton'un bu 'sorunu'na sosyal medya kullanıcıları, "Ne çok acı çekiyorsun!" şeklinde alaycı mesajlar gönderdi.

30.12.2021 17:26 - Son Güncelleme: 30.12.2021 17:29
Paris Hilton fena dalga konusu oldu! Üç gün üç gece süren düğünün ardından özel adada balayında olan Paris Hilton’un derdi bakın neymiş...

Paris Hilton fena dalga konusu oldu! Üç gün üç gece süren düğünün ardından özel adada balayında olan Paris Hilton'un derdi bakın neymiş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Paris Hilton fena dalga konusu oldu! Üç gün üç gece süren düğünün ardından özel adada balayında olan Paris Hilton’un derdi bakın neymiş...

"ÖZEL BİR ADADA, BALAYINDAYIM"

40 yaşındaki sosyetik isim, bir takipçisine sosyal medyadan verdiği yanıtla gündemde.

Paris Hilton fena dalga konusu oldu! Üç gün üç gece süren düğünün ardından özel adada balayında olan Paris Hilton’un derdi bakın neymiş...

Kasım ayında üç gün üç gece süren bir düğünle Carter Reum ile evlenen, beş haftalık balayını halen bitirmeyen Hilton, film izleyememekten 'dertli'!

Paris Hilton fena dalga konusu oldu! Üç gün üç gece süren düğünün ardından özel adada balayında olan Paris Hilton’un derdi bakın neymiş...

Bir hayranı, Twitter üzerinden Hilton'a, "House of Gucci filmini izledin mi? Romantik değil ama çok eğlenceli" diye soru yöneltti. Hilton'un, takipçisine verdiği yanıt, "Seyretmek istiyorum. Ama film sadece sinemalarda gösteriliyor ve ben özel bir adada balayındayım" şeklindeydi.

Paris Hilton fena dalga konusu oldu! Üç gün üç gece süren düğünün ardından özel adada balayında olan Paris Hilton’un derdi bakın neymiş...

Hilton'un verdiği yanıt, kısa sürede binlerce yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, Hilton'un lüks hayatında sorun ettiği şeyle ilgili alaycı yorumlar yazdı. "Ne çok acı çekiyorsun", "Ben de bu seviyeye ulaşmak istiyorum", "Bunu söyleyecek kadar zengin olmak nasıl bir şey acaba?" gibi yorumlar dikkat çekti.

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