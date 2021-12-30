Paris Hilton fena dalga konusu oldu! Üç gün üç gece süren düğünün ardından özel adada balayında olan Paris Hilton'un derdi bakın neymiş...
Paris Hilton fena dalga konusu oldu! Carter Reum ile evlenen ve üç gün üç gece süren düğünün ardından özel adada balayında olan Paris Hilton, bitmeyen balayından dolayı istediği diziyi izleyemediği için dert yandı. Paris Hilton'un bu 'sorunu'na sosyal medya kullanıcıları, "Ne çok acı çekiyorsun!" şeklinde alaycı mesajlar gönderdi.
30.12.2021 17:26
- Son Güncelleme: 30.12.2021 17:29
Paris Hilton fena dalga konusu oldu! Üç gün üç gece süren düğünün ardından özel adada balayında olan Paris Hilton'un derdi bakın neymiş...
Hilton'un verdiği yanıt, kısa sürede binlerce yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, Hilton'un lüks hayatında sorun ettiği şeyle ilgili alaycı yorumlar yazdı. "Ne çok acı çekiyorsun", "Ben de bu seviyeye ulaşmak istiyorum", "Bunu söyleyecek kadar zengin olmak nasıl bir şey acaba?" gibi yorumlar dikkat çekti.