Masterchef Danilo dosta düşmana gösteriyordu ama takmaymış! Eşinden boşanan Danilo Zanna'nın gerçek hali şok saçları...
MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Ancak herkesin gıptayla baktığı o evlilik bitti. Boşanması nedeniyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danilo Zanna hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detayları.
30.12.2021 16:49
- Son Güncelleme: 30.12.2021 17:02
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışmasında jüri üyesi olan Danilo Zanna'nın saçlarının protez olup olmadığı yarışmanın izleyenleri tarafından araştırılıyor. Sempatik tavırlarıyla da herkesin beğenisi kazanan Danilo'nun saçları protez mi?
Sosyal medyada yer alan iddialara göre; Danilo zanna ince tül yapılı protez saç kullanıyor. Saç dipleri sarımsı bir renkte. Ağartılmış saç olarak bilinen (bleanched knots), Zanna'nın saçlarına doğallık özelliğini sunuyor.