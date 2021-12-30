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Haberler Magazin Masterchef Danilo dosta düşmana gösteriyordu ama takmaymış! Eşinden boşanan Danilo Zanna'nın gerçek hali şok saçları...

Masterchef Danilo dosta düşmana gösteriyordu ama takmaymış! Eşinden boşanan Danilo Zanna'nın gerçek hali şok saçları...

MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Ancak herkesin gıptayla baktığı o evlilik bitti. Boşanması nedeniyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danilo Zanna hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detayları.

30.12.2021 16:49 - Son Güncelleme: 30.12.2021 17:02
Masterchef Danilo dosta düşmana gösteriyordu ama takmaymış! Eşinden boşanan Danilo Zanna’nın gerçek hali şok saçları...

İlk sezonu hariç tüm sezonlarda yer alan Masterchef jüri üyesi Danilo Şef'in değişikliği şoke etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef Danilo dosta düşmana gösteriyordu ama takmaymış! Eşinden boşanan Danilo Zanna’nın gerçek hali şok saçları...

Sevilerek takip edilen Danilo Şefin "Elin oğlu" isimli programdayken çekilmiş bölümlerinde saçlarının çok seyrek olduğu resmen ortaya çıktı.

Masterchef Danilo dosta düşmana gösteriyordu ama takmaymış! Eşinden boşanan Danilo Zanna’nın gerçek hali şok saçları...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışmasında jüri üyesi olan Danilo Zanna'nın saçlarının protez olup olmadığı yarışmanın izleyenleri tarafından araştırılıyor. Sempatik tavırlarıyla da herkesin beğenisi kazanan Danilo'nun saçları protez mi?

Masterchef Danilo dosta düşmana gösteriyordu ama takmaymış! Eşinden boşanan Danilo Zanna’nın gerçek hali şok saçları...

Sosyal medyada yer alan iddialara göre; Danilo zanna ince tül yapılı protez saç kullanıyor. Saç dipleri sarımsı bir renkte. Ağartılmış saç olarak bilinen (bleanched knots), Zanna'nın saçlarına doğallık özelliğini sunuyor.

Masterchef Danilo dosta düşmana gösteriyordu ama takmaymış! Eşinden boşanan Danilo Zanna’nın gerçek hali şok saçları...

Bunun yanında saçlar çok aşırı yoğun değil. Saç yoğunluğu seyrek-normal arasında. İşte bu yüzden saç dipleri doğal görünüyor. Bunun yanı sıra protez saçı ve orijinal saçı aynı sıklık ve tonda.

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