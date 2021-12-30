İclal Aydın'ın kameralardan uzak tuttuğu kızı annesinin boyunu geçti! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı gören dönüp bir daha baktı
İclal Aydın'ın kameralardan uzak tuttuğu kızı annesinin boyunu geçti! Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Zeynep Lal genç kız oldu. Annesinin boyunu geçen genç kız, güzelliğiyle ise kendine hayran bıraktı. Annesi İclal Aydın ile çocukluk yıllarına ait bir pozunu yayınlaması üzerine gündeme gelen genç kız, son haliyle görenleri kendine hayran bıraktı. İşte İclal Aydın'ın güzeller güzeli kızı Lal...
30.12.2021 18:13
- Son Güncelleme: 30.12.2021 18:13
Şimdilerde romanından uyarlanan dizi için okuma provaları için koşuşturan İclal Aydın, kızı Zeynep Lal Başbuğ ile gündeme geldi.
Zeynep Lal, annesi ile çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı Instagram hesabında yayınladı. Paylaşımıyla gündeme gelen genç kız, son haliyle kendine hayran bıraktı.