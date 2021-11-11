Pandemide udunun tellerini kesip "kazanamıyoruz" algısı yapan Hakan Altun bir gecede 750 bin lirayı cebe indirecek

Koronavirüs pandemisinin zirve yaptığı dönemde müzisyenlerin "mağduriyeti" tartışma konusu olmuştu.

Eğlence mekanlarının kapalı olduğu dönemlerde birçok sanatçı, konu hakkında sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla bu konuya dikkat çekmişti.

O ünlülerden biri de şarkıcı Hakan Altun oldu.