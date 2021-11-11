Pandemide udunun tellerini kesip "kazanamıyoruz" algısı yapan Hakan Altun bir gecede 750 bin lirayı cebe indirecek
Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde müzisyenlerin beklentilerinin karşılanmadığı iddiasıyla udunun tellerini kestiği video ile şov yapan Hakan Altun, yılbaşında çıkacağı sahneden 750 bin lira kazanacak. İşte Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş, Hakan Altun, Hadise ve daha birçok ünlü ismin yılbaşında istedikleri ücretler...
11.11.2021 15:55
- Son Güncelleme: 11.11.2021 16:04
Koronavirüs pandemisinin zirve yaptığı dönemde müzisyenlerin "mağduriyeti" tartışma konusu olmuştu.
Eğlence mekanlarının kapalı olduğu dönemlerde birçok sanatçı, konu hakkında sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla bu konuya dikkat çekmişti.
O ünlülerden biri de şarkıcı Hakan Altun oldu.
Yılbaşı konserlerini fırsata çeviren ünlüler cep yakıyor başı ise Özcan Deniz çekiyor! Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve diğerleri bakın ne kadar istiyor...