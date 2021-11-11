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Haberler Magazin Pandemide udunun tellerini kesip "kazanamıyoruz" algısı yapan Hakan Altun bir gecede 750 bin lirayı cebe indirecek

Pandemide udunun tellerini kesip "kazanamıyoruz" algısı yapan Hakan Altun bir gecede 750 bin lirayı cebe indirecek

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde müzisyenlerin beklentilerinin karşılanmadığı iddiasıyla udunun tellerini kestiği video ile şov yapan Hakan Altun, yılbaşında çıkacağı sahneden 750 bin lira kazanacak. İşte Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş, Hakan Altun, Hadise ve daha birçok ünlü ismin yılbaşında istedikleri ücretler...

11.11.2021 15:55 - Son Güncelleme: 11.11.2021 16:04
Pandemide udunun tellerini kesip kazanamıyoruz algısı yapan Hakan Altun bir gecede 750 bin lirayı cebe indirecek

Koronavirüs pandemisinin zirve yaptığı dönemde müzisyenlerin "mağduriyeti" tartışma konusu olmuştu.

Eğlence mekanlarının kapalı olduğu dönemlerde birçok sanatçı, konu hakkında sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla bu konuya dikkat çekmişti.

O ünlülerden biri de şarkıcı Hakan Altun oldu.

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Pandemide udunun tellerini kesip kazanamıyoruz algısı yapan Hakan Altun bir gecede 750 bin lirayı cebe indirecek

Altun, kademeli normalleşme kararlarının ardından eğlence ve müzik sektörünün beklentilerinin karşılanmadığı nedeniyle enstrümanındaki telleri kestiği protesto videosuyla gündeme gelmişti.

Pandemide udunun tellerini kesip kazanamıyoruz algısı yapan Hakan Altun bir gecede 750 bin lirayı cebe indirecek

Ünlü şarkıcı, bu kez yılbaşı programından kazanacağı sahne ücretiyle gündemde.

Altun, Ankara'daki bir otelde 750 bin liraya sahneye çıkacak.

Pandemide udunun tellerini kesip kazanamıyoruz algısı yapan Hakan Altun bir gecede 750 bin lirayı cebe indirecek

Yılbaşı konserlerini fırsata çeviren ünlüler cep yakıyor başı ise Özcan Deniz çekiyor! Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve diğerleri bakın ne kadar istiyor...

Pandemide udunun tellerini kesip kazanamıyoruz algısı yapan Hakan Altun bir gecede 750 bin lirayı cebe indirecek

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