Masterchef’ten aşk çıktı ateş bacayı fena sardı! Hasan Biltekin ve Pelin Zaman sevgilileri olmalarına rağmen...

Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmada yer alan Hasan Biltekin, hem yakışıklığı hem de performansıyla adını kalplere kazıyor. Milyonların yakından takip ettiği yarışmada sevilerek izlenen başarılı yarışmacının kısa bir süre önce yarışmadan sevgilisi Hülya'dan dolayı çekildiği ise açıklanmıştı.