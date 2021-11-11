Perihan Savaş kızı Melek Zübeyde’nin doğum gününü kutladı abisinden yorum gecikmedi! İşte İbrahim Tatlıses’in gözlerden ırak kızı...

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Tatlıses gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. Perihan Savaş kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı, Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'ten yorum gecikmedi.