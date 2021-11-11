Perihan Savaş kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü kutladı abisinden yorum gecikmedi! İşte İbrahim Tatlıses'in gözlerden ırak kızı...
Perihan Savaş kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü kutladı, Melek'in abisi Ahmet Tatlıses'ten usta oyuncunun paylaşımına yorum gecikmedi! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçtiğimiz ay görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Çok konuşulan düğünde gözler Tatlıses'in çocuklarındaydı. Gözlerden uzak büyüyen Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde güzelliği ile günlerce konuşuldu. Bugün doğum günü olan Melek Zübeyde'nin bebeklik halinden bir fotoğraf paylaşan Perihan Savaş Instagram gönderisi ile gündeme bomba gibi düştü. İşte herkesin merak ettiği İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı başta olmak üzere Tatlıses'in çocukları...
11.11.2021 16:17
- Son Güncelleme: 11.11.2021 16:42
Perihan Savaş kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü kutladı, Melek'in abisinden yorum gecikmedi! Oyunculuktan arta kalan vaktini kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan olan 3 torunu ile geçiren Perihan Savaş sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Tatlıses gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. Perihan Savaş kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı, Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'ten yorum gecikmedi.
İşte başta Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...