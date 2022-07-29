Özgürcan Çevik bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı Tuvana Türkay’ın biricik partneri memleketiyle şaşırttı
Çember: Karanlığın Gözleri filmi, yeniden televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde, Tuvana Türkay, Serdar Orçin, Özgür Dereli'nin olduğu ve yönetmenliğini Ömer Baykul'un üstlendiği filmde Hakan karakterini canlandıran Özgürcan Çevik'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 38 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Özgürcan Çevik aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Özgürcan Çevik'in memleketi...
29.07.2022 21:31 - Son Güncelleme: 29.07.2022 21:31
Çember: Karanlığın Gözleri filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen ünlü oyuncu Özgürcan Çevik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ÖZGÜRCAN ÇEVİK KİMDİR?
2001 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Turizm-Otel İşletmeciliği'nden 2004'te mezun olan Özgürcan Çevik, ardından 2004-2009 yılları arasında Bilkent Üniversitesi M.S.S.F. Tiyatro-Oyunculuk bölümünü bitirdi.