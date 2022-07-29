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Özgürcan Çevik bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı Tuvana Türkay’ın biricik partneri memleketiyle şaşırttı

Çember: Karanlığın Gözleri filmi, yeniden televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde, Tuvana Türkay, Serdar Orçin, Özgür Dereli'nin olduğu ve yönetmenliğini Ömer Baykul'un üstlendiği filmde Hakan karakterini canlandıran Özgürcan Çevik'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 38 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Özgürcan Çevik aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Özgürcan Çevik'in memleketi...

29.07.2022 21:31 - Son Güncelleme: 29.07.2022 21:31
Özgürcan Çevik bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı Tuvana Türkay’ın biricik partneri memleketiyle şaşırttı

Çember: Karanlığın Gözleri filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen ünlü oyuncu Özgürcan Çevik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Özgürcan Çevik bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı Tuvana Türkay’ın biricik partneri memleketiyle şaşırttı

ÖZGÜRCAN ÇEVİK KİMDİR?
2001 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Turizm-Otel İşletmeciliği'nden 2004'te mezun olan Özgürcan Çevik, ardından 2004-2009 yılları arasında Bilkent Üniversitesi M.S.S.F. Tiyatro-Oyunculuk bölümünü bitirdi.

Özgürcan Çevik bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı Tuvana Türkay’ın biricik partneri memleketiyle şaşırttı

Okul bitince Ankara Sanat Tiyatrosu'nda göreve başladı ve burada rol aldığı Kod Adı: Keklik oyunu ile X. Lions Tiyatro Ödülleri'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı.

Özgürcan Çevik bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı Tuvana Türkay’ın biricik partneri memleketiyle şaşırttı

Fatih Harbiye, Şevkat Yerimdar, Ruhumun Aynası gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özellikle memleketi merak edildi.

Özgürcan Çevik bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı Tuvana Türkay’ın biricik partneri memleketiyle şaşırttı

İşte başta Özgürcan Çevik olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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