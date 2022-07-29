Gülsim Ali İlhan’ın dönüşü muhteşem oldu! Beyaz pantolonuyla peş peş paylaştı! İltifatlar havada uçuştu “Ortalık alev aldı”

Gülsim Ali İlhan’ın dönüşü muhteşem oldu! Beyaz pantolonuyla peş peş paylaştı! İltifatlar havada uçuştu “Ortalık alev aldı”
Gülsim Ali İlhan'ın dönüşü muhteşem oldu! Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulunarak adını geniş kitlelere duyurdu. Ünlü oyuncu, beyaz pantolonu ve rengarenk gömleği ile verdiği pozları "Geri döndüm" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem olurken İlhan iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Gülsim Ali İlhan'ın sosyal medyaya damga vuran pozları...
29.07.2022 21:59 - Son Güncelleme: 29.07.2022 21:59
Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, başrolünü Berk Atan ile üstlendiği Gönül Dağı dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.