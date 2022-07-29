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Haberler Magazin Meryem Uzerli üstsüz paylaşım! Sütyensiz pozlarını yayınlayan Meryem sosyal medyayı ikiye böldü! Yelpaze detayı dikkat çekti

Meryem Uzerli üstsüz paylaşım! Sütyensiz pozlarını yayınlayan Meryem sosyal medyayı ikiye böldü! Yelpaze detayı dikkat çekti

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Gecenin Kraliçesi, Öteki Taraf gibi projelerle ekranlara geldi. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Uzerli, Instagrma hesabında yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, üstsüz pozlarını art arda yayınladı. Yarı çıplak poz veren Uzerli, kısa sürede gündem olurken sosyal medya ikiye bölündü. İşte Meryem Uzerli'nin o pozları...

29.07.2022 20:13 - Son Güncelleme: 29.07.2022 20:13
Meryem Uzerli üstsüz paylaşım! Sütyensiz pozlarını yayınlayan Meryem sosyal medyayı ikiye böldü! Yelpaze detayı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.

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Meryem Uzerli üstsüz paylaşım! Sütyensiz pozlarını yayınlayan Meryem sosyal medyayı ikiye böldü! Yelpaze detayı dikkat çekti

Gecenin Kraliçesi, Öteki Taraf gibi projelerle ekranlara gelen Uzerli, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Meryem Uzerli üstsüz paylaşım! Sütyensiz pozlarını yayınlayan Meryem sosyal medyayı ikiye böldü! Yelpaze detayı dikkat çekti

Ünlü oyuncu, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla magazin manşetlerini süsledi.

Meryem Uzerli üstsüz paylaşım! Sütyensiz pozlarını yayınlayan Meryem sosyal medyayı ikiye böldü! Yelpaze detayı dikkat çekti

Uzerli, Instagrma hesabında yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Meryem Uzerli üstsüz paylaşım! Sütyensiz pozlarını yayınlayan Meryem sosyal medyayı ikiye böldü! Yelpaze detayı dikkat çekti

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, üstsüz pozlarını art arda yayınladı.

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