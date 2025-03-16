Özgü Kaya’dan özel tüyo var: Zayıf ve 36 beden olmanın formülü

ÖZGÜ KAYA'NIN FORMDA KALMA VE ZAYIFLIK SIRLARI Özgü Kaya'nın fit ve sağlıklı görünümünü korumasının ardında düzenli spor, sağlıklı beslenme ve iyi bir yaşam tarzı yatıyor. İşte onun güzellik ve zayıflık sırları...

🥗 SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME ✅ Abur cuburdan uzak duruyor – Cips, çikolata ve fast food gibi işlenmiş gıdaları minimum seviyede tüketiyor.

✅ Doğal ve besleyici gıdalar tercih ediyor – Sebzeler, protein kaynakları ve sağlıklı yağlar günlük beslenmesinin temelini oluşturuyor.

✅ Özel günler hariç kaçamak yapmıyor – Şekerli ve ağır yiyecekleri yalnızca özel günlerde tüketiyor.

✅ Bol su içiyor – Metabolizmasını hızlandırmak ve cildini parlak tutmak için gün içinde bolca su tüketmeye özen gösteriyor.

🏋️‍♀️ DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIYOR 💪 Pilates yapmayı çok seviyor – Vücudunu sıkı ve esnek tutmak için düzenli olarak pilates yapıyor.

🧘‍♀️ Meditasyon ve nefes egzersizleriyle zihnini rahatlatıyor – Sabahları meditasyon yaparak güne enerjik ve huzurlu başlıyor.

🏃‍♀️ Fiziksel hareketi hayatına entegre ediyor – Yoğun set temposuna rağmen hareketsiz kalmamaya dikkat ediyor.

🚫 STRES VE OLUMSUZ ENERJİDEN KAÇINIYOR 🌟 Pozitif enerjiye inanıyor – Olabildiğince stresten uzak durarak pozitif kalmaya çalışıyor.