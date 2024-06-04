Özge Ulusoy'un yeğenine akran zorbalığı! Sınıf arkadaşları kolunu kırdı! “Okulla görüşmek için 5 gün sonra...”

Ünlü model Özge Ulusoy'un yeğeni okulda akran zorbalığına maruz kaldı. Özge Ulusoy'un özel bir üniversitede öğretim üyesi olan ablası Prof. Dr. Nilay Ulusoy'un oğlu Y.'nin, sınıf arkadaşları tarafından kolu kırıldı. Anne Ulusoy'un iddiasına göre okul yönetimi bu duruma kayıtsız kalırken Özge Ulusoy, "Böyle acil bir durumda öğrenci ve ailesi, konuyu dinlemeden ve bilmeden bu kadar bekletilmez" diyerek tepki gösterdi. İşte detaylar...
Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Özge Ulusoy, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi.
Özge Ulusoy'un yeğeni Y.'nin kolu sınıf arkadaşları tarafından kırıldı. İddialara göre Y.'nin annesi okul müdürüne 5 gün boyunca ulaşamadı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Özge Ulusoy'un özel bir üniversitede öğretim üyesi olan ablası Prof. Dr. Nilay Ulusoy'un oğlu Y., zorbalık mağduru oldu.