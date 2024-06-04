Aşk-ı Memnu’nun Şaheste’si Fatma Karanfil hakkında şaşırtan gerçek! Hülya Koçyiğit’e itiraf etmişti! Yeşilçam’da seks furyası başlayınca...

Rüştü Asyalı'nın başrolünü üstlendiği Keloğlan Aramızda filmiyle Yeşilçam'a damga vuran ve yıllar sonra Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Şaheste karakteriyle hafızalara kazınan Fatma Karanfil'den acı haber geldi. Kanser nedeniyle yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 72 yaşındaki oyuncu, vefat etti. Ünlü oyuncunun acı kaybı sevenlerini yasa boğarken Karanfil'in hayatı merak konusu oldu. 1976 - 1980 yılları arasında seks filmleri furyası nedeniyle oyunculuğa ara veren Karanfil'in özellikle o dönem yaşadıkları dikkat çekti. Karanfil'in Hülya Koçyiğit'e yaptığı itiraflar bir kez daha gündeme geldi. İşte detaylar...