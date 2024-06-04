2 oğluyla yaşadığı lüks villaya bakın! Çağla Şıkel’in 800 metrekarelik 9 odalı evi göz kamaştırdı! Emre Altuğ ile 8 yıl evli kalmıştı...

Şarkıcı Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı olan Çağla Şıkel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Boşandıktan sonra iki oğluyla birlikte 800 metrekarelik 9 odalı lüks villasında yaşamaya devam eden ünlü model, evinden yaptığı paylaşımlarla da zaman zaman magazin manşetlerinde yer aldı. Her detayı zevkle döşenen evin özellikle mutfak kısmı büyük beğeni topladı. İşte Çağla Şıkel'in iki oğluyla yaşadığı lüks villası...