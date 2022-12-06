Özge Ulusoy bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte 40 yaşındaki Özge Ulusoy’un memleketi...
Özge Ulusoy bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! Ünlü model Özge Ulusoy'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. "Özge Ulusoy kimdir? Özge Ulusoy kaç yaşında, nereli?" aramaları yapılırken Ulusoy'un özellikle memleketi merak konusu oldu. "Özge Ulusoy aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 40 yaşındaki Özge Ulusoy'un memleketi...
06.12.2022 00:27 - Son Güncelleme: 06.12.2022 00:27
ÖZGE ULUSOY KİMDİR?
2001 yılında "Elite Model Look" adli güzellik yarışmasında üçüncü olan Özge Ulusoy, 2003'te Miss Turkey 2003 (Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması)'da ikinci seçildi.
2003 yılında Panama'da yapılan Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) Türkiye'yi temsil eden Ulusoy, Cengiz Abazoğlu defilesi ile mankenliğe başladı. Uğurkan Erez ile tanışan ve onun ajansına geçen ünlü model, modacılardan Yıldırım Mayruk, Cemil İpekçi, Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu ve Gamze Saraçoğlu gibi isimlerle çalıştı.