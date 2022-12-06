Özge Ulusoy bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte 40 yaşındaki Özge Ulusoy’un memleketi...

2003 yılında Panama'da yapılan Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) Türkiye'yi temsil eden Ulusoy, Cengiz Abazoğlu defilesi ile mankenliğe başladı. Uğurkan Erez ile tanışan ve onun ajansına geçen ünlü model, modacılardan Yıldırım Mayruk, Cemil İpekçi, Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu ve Gamze Saraçoğlu gibi isimlerle çalıştı.