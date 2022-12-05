5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Zara’nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Meğer kendisinden de ünlüymüş…
5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Zara'nın eski eşi bakın kim çıktı! Asıl adı Neşe Zara Yılmaz olan türkücü Zara, çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkardı. Henüz lise yıllarında "Türk Halk Müziği Bayan Solist" dalında Türkiye birincisi olan Zara, ilerleyen zamanlarda unutulmaz parçalara imza atarak müzik listelerini alt üst etti. Güçlü sesi ve yorumuyla yıllarca adından söz ettiren ünlü sanatçının özel hayatı en az kariyeri kadar dikkat çekti. Zara'nın eski eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Zara'nın kendisi gibi ünlü olan eski eşi kimmiş...
05.12.2022 23:52 - Son Güncelleme: 05.12.2022 23:52
Sesi ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zara'nın hayatı merak konusu olarak araştırılmaya başlandı.