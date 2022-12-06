Mine Tugay dekolteli büstiyeri ile sere serpe uzanıp poz verdi! Yorum yağdı: “Abla ne zaman yaşlanmayı düşünüyorsun?”
Medcezir dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Tugay, dekolteli büstiyeri ile sere serpe uzanıp verdiği pozu yayınladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşıma binlerce yorum gelirken bir Instagram kullanıcısı "Abla ne zaman yaşlanmayı düşünüyorsun?" ifadelerini kullandı. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...
06.12.2022 01:39 - Son Güncelleme: 06.12.2022 01:42
Kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram'da yayınladığı dikkat çeken pozlara bir yenisini daha ekledi.