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Haberler Magazin Mine Tugay dekolteli büstiyeri ile sere serpe uzanıp poz verdi! Yorum yağdı: “Abla ne zaman yaşlanmayı düşünüyorsun?”

Mine Tugay dekolteli büstiyeri ile sere serpe uzanıp poz verdi! Yorum yağdı: “Abla ne zaman yaşlanmayı düşünüyorsun?”

Medcezir dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Tugay, dekolteli büstiyeri ile sere serpe uzanıp verdiği pozu yayınladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşıma binlerce yorum gelirken bir Instagram kullanıcısı "Abla ne zaman yaşlanmayı düşünüyorsun?" ifadelerini kullandı. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
06.12.2022 01:39 - Son Güncelleme: 06.12.2022 01:42
Mine Tugay dekolteli büstiyeri ile sere serpe uzanıp poz verdi! Yorum yağdı: “Abla ne zaman yaşlanmayı düşünüyorsun?”

Kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram'da yayınladığı dikkat çeken pozlara bir yenisini daha ekledi.

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Mine Tugay dekolteli büstiyeri ile sere serpe uzanıp poz verdi! Yorum yağdı: “Abla ne zaman yaşlanmayı düşünüyorsun?”

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, dekolteli büstiyeri ile sere serpe uzanıp verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay dekolteli büstiyeri ile sere serpe uzanıp poz verdi! Yorum yağdı: “Abla ne zaman yaşlanmayı düşünüyorsun?”

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, sosyal medyada hızla yayıldı.

Mine Tugay dekolteli büstiyeri ile sere serpe uzanıp poz verdi! Yorum yağdı: “Abla ne zaman yaşlanmayı düşünüyorsun?”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Mine Tugay dekolteli büstiyeri ile sere serpe uzanıp poz verdi! Yorum yağdı: “Abla ne zaman yaşlanmayı düşünüyorsun?”

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Abla ne zaman yaşlanmayı düşünüyorsun?" ifadelerini kullandı.

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