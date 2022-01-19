Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u evleniyor işte tarih! Berk Oktay çikolatasını çiçeğini alıyor Yıldız Çağrı Atiksoy'u istemeye gidiyor
Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat veriyor Yıldız Çağrı Atiksoy... Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra meslektaşı Berk Oktay ile yaşadığı aşkla da çok konuşulan Atiksoy'un özel hayatı da oldukça göz önünde. Bir süre önce sevgilisi Berk Oktay'dan evlilik teklifi alan Yıldız Çağrı Atiksoy gelin oluyor...
"Kuruluş Osman" dizisinde 'Malhun Hatun' karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kuran Yıldız Çağrı Atiksoy, uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile aşk yaşıyor. Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın evlilik haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.
İki yıldır yıldır birlikte olan oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, yazın evleniyor. Berk Oktay'ın, 2 Şubat tarihinde ailesiyle birlikte sevgilisi Atiksoy'u babasından isteyeceği öne sürüldü.
2020'de Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, daha önce 'Savaşçı' dizisinde birlikte rol aldığı Yıldız Çağrı Atiksoy ile ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
KIZ İSTEMEYE GİDİYOR
Mutlu birliktelikleri devam eden ve geçtiğimiz şubat ayında evlilik yoluna giren ikili, düğün için düğmeye bastı. Hürriyet'in haberine göre; Berk Oktay, 2 Şubat'ta çiçeğini çikolatasını alacak, annesi ve babasıyla birlikte İzmir'e kız istemeye gidecek.
Kuruluş Osman' dizisinde 'Malhun Hatun' rolüyle bir kez daha gönülleri fetheden Yıldız Çağrı Atiksoy'un İzmir'de yaşayan ailesini ziyaret edecek olan Oktay Ailesi, aynı gün nişan yüzüklerini de takacak.