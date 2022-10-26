Özge Özpirinçci kırmızı bikinisiyle peş peşe paylaştı! Ünlülerden yorum gecikmedi! Başak Dizer, Berrak Tüzünataç, Ayça Erturan...
Meslektaşı Burak Yamantürk ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, geçen sene Aralık ayında Mercan adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Doğum sürecinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Özpirinçci, bu kez bikinili pozlarıyla gündem oldu. Kırmızı bikinisi ile art arda pozlarını yayınlayan oyuncuya; Başak Dizer, Berrak Tüzünataç, Ayça Erturan gibi ünlü isimlerde kayıtsız kalmadı. İşte Özge Özpirinçci'nin o paylaşımı...
26.10.2022 01:23 - Son Güncelleme: 26.10.2022 01:23
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, uzun bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Burak Yamantürk ile geçen yıl dünya evine girdi.
Meslektaşı Burak Yamantürk ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Özge Özpirinçi, geçen sene Aralık ayında Mercan adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
Özpirinçci'nin doğum haberi, "Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kızları 50 santim, 3.149 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi." Sözleriyle duyuruldu.