Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir konserde görüntülendi! O gerçek ortaya çıktı! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı ile Ferit’ine bakın...
Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek bir hikayeden uyarlandığını söylediği Yalı Çapkını dizisinde Seyran ile Ferit karakterlerini canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, Harbiye konserinde görüntülendi. Şarkıcı Sıla'yı dinlemeye giden ikilinin görüntüleri sosyal medyada gündem olurken Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir arasındaki gerçek ortaya çıktı. İşte Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in sosyal medyaya damga vuran o görüntüleri...
26.10.2022 00:15 - Son Güncelleme: 26.10.2022 00:15
Başrollerini Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin gerçek bir hikayeden uyarlama olduğu ortaya çıkmıştı.
Dizinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aralarındaki uyum da çok konuşulmuştu.