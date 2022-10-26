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Haberler Magazin Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir konserde görüntülendi! O gerçek ortaya çıktı! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı ile Ferit’ine bakın...

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir konserde görüntülendi! O gerçek ortaya çıktı! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı ile Ferit’ine bakın...

Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek bir hikayeden uyarlandığını söylediği Yalı Çapkını dizisinde Seyran ile Ferit karakterlerini canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, Harbiye konserinde görüntülendi. Şarkıcı Sıla'yı dinlemeye giden ikilinin görüntüleri sosyal medyada gündem olurken Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir arasındaki gerçek ortaya çıktı. İşte Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in sosyal medyaya damga vuran o görüntüleri...

26.10.2022 00:15 - Son Güncelleme: 26.10.2022 00:15
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir konserde görüntülendi! O gerçek ortaya çıktı! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı ile Ferit’ine bakın...

Başrollerini Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin gerçek bir hikayeden uyarlama olduğu ortaya çıkmıştı.

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Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir konserde görüntülendi! O gerçek ortaya çıktı! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı ile Ferit’ine bakın...

Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir konserde görüntülendi! O gerçek ortaya çıktı! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı ile Ferit’ine bakın...

Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir konserde görüntülendi! O gerçek ortaya çıktı! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı ile Ferit’ine bakın...

Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka"

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir konserde görüntülendi! O gerçek ortaya çıktı! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı ile Ferit’ine bakın...

Dizinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aralarındaki uyum da çok konuşulmuştu.

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