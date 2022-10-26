Gülşah Saraçoğlu'nun adını görenler inanamadı 'metres Gülşah' Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu...
Doya Doya Moda programında son olarak yarışmacı yarışmacı Zeynep'le ettiği kavgayla gündeme gelen Gülşah Saraçoğlu, sosyal medyaya yine bomba gibi düştü. Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram hesabındaki kullanıcı adı "metres_gulsah" olarak değiştirildi. Yaşanan bu şoke edici gelişmenin ardından Gülşah Saraçoğlu, gecenin bir yarısı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
26.10.2022 08:59 - Son Güncelleme: 26.10.2022 08:59
TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında jüri koltuklarını Uğurkan Erez, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş ile paylaşan Gülşah Saraçoğlu, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.
Gülşah Saraçoğlu'nun 2 milyona yakın takipçili Instagram hesabı hacklendi ve kullanıcı adı "metres_gülşah" olarak değiştirildi.