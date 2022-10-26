Vav TV İzle
Haberler Magazin Gülşah Saraçoğlu'nun adını görenler inanamadı 'metres Gülşah' Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu...

Gülşah Saraçoğlu'nun adını görenler inanamadı 'metres Gülşah' Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu...

Doya Doya Moda programında son olarak yarışmacı yarışmacı Zeynep'le ettiği kavgayla gündeme gelen Gülşah Saraçoğlu, sosyal medyaya yine bomba gibi düştü. Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram hesabındaki kullanıcı adı "metres_gulsah" olarak değiştirildi. Yaşanan bu şoke edici gelişmenin ardından Gülşah Saraçoğlu, gecenin bir yarısı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

26.10.2022 08:59 - Son Güncelleme: 26.10.2022 08:59
Gülşah Saraçoğlu’nun adını görenler inanamadı ’metres Gülşah’ Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu...

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında jüri koltuklarını Uğurkan Erez, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş ile paylaşan Gülşah Saraçoğlu, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gülşah Saraçoğlu’nun adını görenler inanamadı ’metres Gülşah’ Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu...

En son programda yaptığı tartışma da ise bu sefer pes eden taraf kendisi olmuş ve stüdyoyu göz yaşları içerisinde terk etmişti.

Gülşah Saraçoğlu’nun adını görenler inanamadı ’metres Gülşah’ Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu...

Fakat bugün yaşanan gelişme bambaşka.

Gülşah Saraçoğlu’nun adını görenler inanamadı ’metres Gülşah’ Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu...

Gülşah Saraçoğlu'nun 2 milyona yakın takipçili Instagram hesabı hacklendi ve kullanıcı adı "metres_gülşah" olarak değiştirildi.

Gülşah Saraçoğlu’nun adını görenler inanamadı ’metres Gülşah’ Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu...

Olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SON DAKİKA