Müge Anlı’dan Esra Erol’a geçeceği iddia edildi! Arif Verimli hakkındaki bu gerçek herkesi şoke etti meğer Arif Hoca...

İddialar ise Arif Hoca'nın kişisel sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımdan sonra patlak verdi. Arif Verimli, Esra Erol ile ilgili bir paylaşım yapıp, "Yeni işim hayırlı olsun o zaman" notunu ekleyince haberler ayyuka çıktı.