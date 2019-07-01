Özcan Deniz'in konser ücreti ağızları açık bıraktı! Kadınların ilgisinden rahatsız olmadığını belirten Özcan Deniz...
Özcan Deniz, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta konser verdi. 15 aylık eşi Feyza Aktan ile 15 dakikada boşanan Özcan Deniz, kadın hayranlarının yoğun ilgisine maruz kaldı. Hayranlarının sahneye tırmanmasıyla ne yapacağını şaşıran 47 yaşındaki Özcan Deniz hiç şikayet etmedi. Selfie çekmek, kendisine dokunup sarılmak ve öpmek isteyen kadın hayranları tarafından sık sık kesilen Deniz, "Bu ilgi beni çok mutlu etti" dedi. 8 yıl aranın ardından Kıbrıs'ta konser veren Özcan Deniz'in anlaştığı ücret ise herkesi şok etti. İşte ünlülerin kazançları...
Feyza Aktan ile boşanmasının ardından Kıbrıs konserine giden 47 yaşındaki Özcan Deniz, kadın hayranlarının yoğun ilgisine maruz kaldı. Deniz, fotoğraf çektirmek ve sarılmak için sık sık şarkılarını kesen hayranlarına hiç şikayet etmedi. Boşanmanın ardından gayet iyi görünen Özcan Deniz, konser ücretiyle gündeme geldi. 8 yılın ardından Kıbrıs'ta sahne alan Özcan Deniz'in konser için aldığı ücret ise ağızları açık bıraktı.