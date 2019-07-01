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Özcan Deniz'in konser ücreti ağızları açık bıraktı! Kadınların ilgisinden rahatsız olmadığını belirten Özcan Deniz...

Özcan Deniz, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta konser verdi. 15 aylık eşi Feyza Aktan ile 15 dakikada boşanan Özcan Deniz, kadın hayranlarının yoğun ilgisine maruz kaldı. Hayranlarının sahneye tırmanmasıyla ne yapacağını şaşıran 47 yaşındaki Özcan Deniz hiç şikayet etmedi. Selfie çekmek, kendisine dokunup sarılmak ve öpmek isteyen kadın hayranları tarafından sık sık kesilen Deniz, "Bu ilgi beni çok mutlu etti" dedi. 8 yıl aranın ardından Kıbrıs'ta konser veren Özcan Deniz'in anlaştığı ücret ise herkesi şok etti. İşte ünlülerin kazançları...

01.07.2019 10:57 - Son Güncelleme: 01.07.2019 11:05
Özcan Deniz'in konser ücreti ağızları açık bıraktı! Kadınların ilgisinden rahatsız olmadığını belirten Özcan Deniz...

Feyza Aktan ile boşanmasının ardından Kıbrıs konserine giden 47 yaşındaki Özcan Deniz, kadın hayranlarının yoğun ilgisine maruz kaldı. Deniz, fotoğraf çektirmek ve sarılmak için sık sık şarkılarını kesen hayranlarına hiç şikayet etmedi. Boşanmanın ardından gayet iyi görünen Özcan Deniz, konser ücretiyle gündeme geldi. 8 yılın ardından Kıbrıs'ta sahne alan Özcan Deniz'in konser için aldığı ücret ise ağızları açık bıraktı.

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Özcan Deniz'in konser ücreti ağızları açık bıraktı! Kadınların ilgisinden rahatsız olmadığını belirten Özcan Deniz...

ÖZCAN DENİZ'İN KONSER ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATTI

Özcan Deniz 2011'de oyunculuk ve yönetmenlik yapmak için ara verdiği müziğe kârlı bir dönüş yaptı. Kıbrıs Elexus Hotel'de 800 bin TL karşılığında sahneye çıktı.

Özcan Deniz'in konser ücreti ağızları açık bıraktı! Kadınların ilgisinden rahatsız olmadığını belirten Özcan Deniz...

2 bin kişilik seyircinin bin 500'ü, Özcan Deniz'in 'İstanbullu Gelin' dizisindeki 'Faruk' karakterine hayran olan genç kadınlardı. Aralarında dizinin gösterildiği İsrail'den gelen turistler de vardı.

Özcan Deniz'in konser ücreti ağızları açık bıraktı! Kadınların ilgisinden rahatsız olmadığını belirten Özcan Deniz...

'BU İLGİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Özcan Deniz'in şarkıları selfie çekmek, kendisine dokunup sarılmak ve öpmek isteyen kadın hayranları tarafından sık sık kesildi. Özcan Deniz hiç şikayet etmedi. "Bu ilgi beni çok mutlu etti" dedi.

Özcan Deniz'in konser ücreti ağızları açık bıraktı! Kadınların ilgisinden rahatsız olmadığını belirten Özcan Deniz...

Boşanmak istemeyen Feyza Aktan, Özcan Deniz'den 15 milyon TL tazminat, 50 bin TL nafaka istemişti. Ancak Özcan Deniz bu şartları kabul etmedi. Bir otomobil, iki ev, aylık 12 bin 500 TL verdi.

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