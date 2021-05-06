Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Samson'u Tayanç Ayaydın'ın yabancı eşi hayran bıraktı! İşte Tayanç Ayaydın'ın eşi Sally Ghalayini

Birçok sinema filmi ve dizide rol alan usta oyuncu Tayanç Ayaydın şu sıralar Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizide boy gösteriyor. Dizide Samson karakterine hayat veren Tayanç Ayaydın izleyicilerinde yakın markajında. Oyuncu hakkında en çok merak edilen şey ise eşinin kim olduğu oldu.