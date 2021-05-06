Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Samson'u Tayanç Ayaydın'ın yabancı eşi hayran bıraktı! İşte Tayanç Ayaydın'ın eşi Sally Ghalayini
Oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın gibi isimleri bulunduran Bir Zamanlar Kıbrıs, ilk bölümüyle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Bir Zamanlar Kıbrıs, tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini gözler önüne seriyor. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz 41 yaşındaki usta oyuncu Tayanç Ayaydın. Dizide Samson karakterine hayat veren Tayanç Ayaydın hakkında araştırma yapanlar eşininin güzelliğini görünce hayran kaldı. İşte başta Tayanç Ayaydın olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
Tayanç Ayaydın, 2011 yılında oyuncu Bulut Köpük ile evlenmiş fakat aynı sene boşanmışlardır. Daha sonra 2015 yılında ise Sally Ghalayini ile ikinci kez evlilik yapmıştır. Günümüzde de hala onunla evli. Sosyal medyadan da sık sık aşklarını dile getiriyorlar. İşte başta Tayanç Ayaydın olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.