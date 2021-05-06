RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Samson'u Tayanç Ayaydın'ın yabancı eşi hayran bıraktı! İşte Tayanç Ayaydın'ın eşi Sally Ghalayini

Oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın gibi isimleri bulunduran Bir Zamanlar Kıbrıs, ilk bölümüyle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Bir Zamanlar Kıbrıs, tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini gözler önüne seriyor. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz 41 yaşındaki usta oyuncu Tayanç Ayaydın. Dizide Samson karakterine hayat veren Tayanç Ayaydın hakkında araştırma yapanlar eşininin güzelliğini görünce hayran kaldı. İşte başta Tayanç Ayaydın olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

06.05.2021 15:25 - Son Güncelleme: 06.05.2021 15:25
Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Samson'u Tayanç Ayaydın'ın yabancı eşi hayran bıraktı! İşte Tayanç Ayaydın'ın eşi Sally Ghalayini

Birçok sinema filmi ve dizide rol alan usta oyuncu Tayanç Ayaydın şu sıralar Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizide boy gösteriyor. Dizide Samson karakterine hayat veren Tayanç Ayaydın izleyicilerinde yakın markajında. Oyuncu hakkında en çok merak edilen şey ise eşinin kim olduğu oldu.

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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Samson'u Tayanç Ayaydın'ın yabancı eşi hayran bıraktı! İşte Tayanç Ayaydın'ın eşi Sally Ghalayini

Tayanç Ayaydın, 2011 yılında oyuncu Bulut Köpük ile evlenmiş fakat aynı sene boşanmışlardır. Daha sonra 2015 yılında ise Sally Ghalayini ile ikinci kez evlilik yapmıştır. Günümüzde de hala onunla evli. Sosyal medyadan da sık sık aşklarını dile getiriyorlar. İşte başta Tayanç Ayaydın olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Samson'u Tayanç Ayaydın'ın yabancı eşi hayran bıraktı! İşte Tayanç Ayaydın'ın eşi Sally Ghalayini

DANILO ZANNA VE EĞİ TUĞÇE DEMİRBİLEK ZANNA

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Samson'u Tayanç Ayaydın'ın yabancı eşi hayran bıraktı! İşte Tayanç Ayaydın'ın eşi Sally Ghalayini
Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Samson'u Tayanç Ayaydın'ın yabancı eşi hayran bıraktı! İşte Tayanç Ayaydın'ın eşi Sally Ghalayini

Danilo Zanna ile 2012 yılında hayatını birleştiren Tuğçe Demirbilek 20 Mart 1981 yılında Giresun'da doğdu. Tuğçe Demirbilek'in aslen Giresunlu olduğunu söylemek mümkündür. Tuğçe Demirbilek burcu ise balıktır.