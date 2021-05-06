Ebru Şallı hayatını kaybeden oğlu Pars hakkında kahreden gerçeği gözyaşları içinde anlattı! Meğer geçer diye düşünüp söylememiş...
Ebru Şallı hayatını kaybeden oğlu Pars hakkında kahreden gerçeği ilk kez açıkladı! Nisan 2020'de 10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ı kaybeden Ebru Şallı, yaşadığı gerçekleri gözyaşları içinde anlattı! İşte yaklaşık üç yıl boyunca lenfoma hastalığıyla mücadele eden küçük Pars'ın yaşadığı o zorlu süreç...
GEÇER DİYE DÜŞÜNÜP SÖYLEMEMİŞ...
Ebru Şallı hayatını kaybeden oğlu Pars hakkında kahreden gerçeği gözyaşları içinde anlattı! Evladını kaybetme acısını yaşayan Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren oğlu Pars Tan'a lonfome teşhisinin koyulduğu ilk anı, hastanede geçen günleri, tedavi sürecini ve yaşadığı zorlu dönemi şu şekilde ifade etti...
"BİR ANNENİN VE BABANIN DÜNYASININ YIKILDIĞI AN"
Pars'ın boyun ağrısı yaşaması üzerine tetkikler için hastaneye gittiklerini belirten Şallı, doktorların bir hafta çabalarına rağmen tam olarak sorunun ne olduğunu bulamadıklarını, kan tahlillerinin iyi çıkmasına rağmen ağrısında bir değişiklik olmadığını anlattı.
"Ultrasonda da çıkmadı. MR çekildi, o zaman öğrendik. İlk duyduğunuz an bir annenin ya da babanın dünyasının yıkıldığı an. Çok büyük bir acı. Meğer ağrıları zaman zaman yaşıyormuş ve 'geçer' diye düşünüp söylemiyormuş. İlk defa okulda ağladığı bir an oldu, ağrısı çok fazlaydı. Çok hızlı ilerleyen bir türdü..."
"İLİK DAHİL HER ŞEYİMİ VERMEK İSTİYORDUM"
"2.5–3 yıllık süreçte tedavi ile çok güzel cevaplar aldığımız dönemler oldu. Cevap vermesi büyük bir şeydi. Bıraktığımız an tekrar hızlı şekilde atak yaptı, ağrılar başladı. Doktor aynı protokolü uygulayamayacağı için kemik iliği nakline geçmemize karar verdi..."