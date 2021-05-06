Ebru Şallı hayatını kaybeden oğlu Pars hakkında kahreden gerçeği gözyaşları içinde anlattı! Meğer geçer diye düşünüp söylememiş...

"Ultrasonda da çıkmadı. MR çekildi, o zaman öğrendik. İlk duyduğunuz an bir annenin ya da babanın dünyasının yıkıldığı an. Çok büyük bir acı. Meğer ağrıları zaman zaman yaşıyormuş ve 'geçer' diye düşünüp söylemiyormuş. İlk defa okulda ağladığı bir an oldu, ağrısı çok fazlaydı. Çok hızlı ilerleyen bir türdü..."