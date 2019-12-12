Özcan Deniz'in ilk eşi şoke etti 'Özcan çok çürük biri çıktı!'

SEVGİLİSİ MÜNİH'TEYDİ

'Özcan'ın bana verdiği para 40 Euro'yu bulmaz. Ben hem ona hem de Münih'teki sevgilisine maddi ve manevi olarak baktım. Sevgilisini bildiğimi ona söylediğimde, 'Bunu sana anlatanların Allah belasını versin' demişti. Zaten kızdığı zaman çok asabi oluyordu.' Özcan Deniz'in 'formalite evliliği' açıklamasına çok bozulduğunu vurgulayan Handan Hanım, 'Kendisine sormak istiyorum; o formalite olan evlilik için bana ne kadar ödemiş? Bunu bana bildirmek zorunda' şeklinde konuşmuştu.v