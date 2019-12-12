Özcan Deniz'in ilk eşi şoke etti 'Özcan çok çürük biri çıktı!'
Geçtiğimiz yıl final yapan İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile o günlerin en fazla konuşulan isimlerinden biri olan Özcan Deniz gündemden bir türlü düşmüyor. Özcan Deniz. Feyza Aktan ile mutlu bir evliliğe adım atan ve oğlu Kuzey'i kucağına alan Özcan Deniz'in daha önce bir kere daha evlendiğini biliyor muydunuz?
ÇOK ÇÜRÜK BİRİ ÇIKTI!
İsyan eden eski eş, 'Benimle formalite icabı evlilik yaptıysa bu zamana kadar bana ne verdi? Özcan buraya gelsin, benimle helalleşsin' dedi. 'Özcan'ın bu kadar çürük çıkacağını bilmezdim. Kendisine yardım eden bir insanı arkadan vuran böyle bir insan olamaz' diyen Handan Deniz, ünlü şarkıcıya kızgınlığını şu sözlerle ifade etti:
SEVGİLİSİ MÜNİH'TEYDİ
'Özcan'ın bana verdiği para 40 Euro'yu bulmaz. Ben hem ona hem de Münih'teki sevgilisine maddi ve manevi olarak baktım. Sevgilisini bildiğimi ona söylediğimde, 'Bunu sana anlatanların Allah belasını versin' demişti. Zaten kızdığı zaman çok asabi oluyordu.' Özcan Deniz'in 'formalite evliliği' açıklamasına çok bozulduğunu vurgulayan Handan Hanım, 'Kendisine sormak istiyorum; o formalite olan evlilik için bana ne kadar ödemiş? Bunu bana bildirmek zorunda' şeklinde konuşmuştu.v
VEKALETLE AYRILDIM
Ünlü şarkıcıyla 11 yıl evli kaldığını hatırlatan Handan Deniz, ayrılma sürecinde yaşananları da anlattı: 'Onun sevgilisi vardı. Ben de yeni bir hayat kurmak istiyordum. Ayrılmak istediğimi bildirmek için ne zaman arasam ya çok meşguldü, ya da 'Neden ayrılmak istiyorsun, evliliğimiz iyi gidiyor' diyordu. Sonunda böyle halledemeyeceğimi anladım ve Türkiye'de bir avukat yakınıma başvurarak, vekalet yoluyla ayrıldım.'