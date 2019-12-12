Aman Reis Duymasın filminin galasında kahkahalar havada uçuştu! EDHO ekibi tam kadro boy gösterdi

KOMEDİ GALADA BAŞLADI

Başrollerden Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba ve Ceren Benderlioğlu yapılan toplu röportajda esprileriyle kırdı geçirdi. Sözü ilk alan Mustafa Üstündağ, Oktay Kaynarca'ya taş atarak, "Biz çok eğlendik ama Oktay ağabey eğlenmedi çünkü o yoktu" demesi tüm salonu kahkahaya boğdu. Daha sonra sözü alan Ozan Akbaba, oyuncu arkadaşlarını göstererek, "Bu arkamda gördüğünüz harika insanlarla nasıl bir film yapılır merak eden varsa bu filmde görecek harika bir iş nasıl çıkıyor" diyerek filmlerini iddiasını ortaya koydu. Filmde mafya basını oynamasına rağmen esprileriyle herkesi kırıp geçiren Emir Benderlioğlu, "Ben Oktay bey, Ozan bey ve Ceren hanıma katılıyorum" diyerek herkesi güldürdü.