Aman Reis Duymasın filminin galasında kahkahalar havada uçuştu! EDHO ekibi tam kadro boy gösterdi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularının yer aldığı Aman Reis Duymasın filminin galası önceki akşam Kanyon'da gerçekleşti. Tüm EDHO ekibinin bulunduğu galada kahkahalar havada uçuştu. Çok sayıda davetlinin katıldığı gecede oyuncular toplu halde basının karşısına çıktılar. Basının sorularını yanıtlayan ekip film sürecini anlattı. Yeraltı dünyasının en güçlü isimleri yaz tatiline çıkarsa neler olur? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından gülme garantili filmi Aman Reis Duymasın galasından çok özel anlar...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden gülme garantili film: Aman Reis Duymasın... Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Tan'ın oturduğu 'Aman Reis Duymasın' filminin galası önceki gün Kanyon'da yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı gecede oyuncular toplu halde basının karşısına çıktılar. Basının sorularını yanıtlayan ekip film sürecini anlattı.
Filmin konuk oyuncusu olan Oktay Kaynarca, Aman Reis Duymasın'ı kendisinin de ilk kez izleyeceğini söyleyerek "Ekibin anlattığına göre çok komik. Yaz ayının yoğunluğunda çektiler. Güzel ve eğlenceli bir film olduğunu biliyorum. Bana gelince ben sahiden konuk oyuncuyum ve isminde olduğu gibi ben gerçekten görmedim duymadım" diyerek espri yaptı.
Geçtiğimiz hafta Azerbaycan'da yaşadığı izdihamla ilgili de konuşan Oktay Kaynarca, film ekibine de taş attı. Filmin gala turnesi için yeniden Azerbaycan'a gideceğini söyleyen Kaynarca, "Koruma ordusu düşünüyor musunuz" sorusuna, "Artık onlar düşünsün. Gördüler nasıl olduğunu ona göre önlemini alırlar. Bundan bir şikayetimiz yok ama o arbedede istediğimiz gibi olmuyor. İnsanlarla sağlıklı iletişin kuramıyoruz" dedi.
KOMEDİ GALADA BAŞLADI
Başrollerden Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba ve Ceren Benderlioğlu yapılan toplu röportajda esprileriyle kırdı geçirdi. Sözü ilk alan Mustafa Üstündağ, Oktay Kaynarca'ya taş atarak, "Biz çok eğlendik ama Oktay ağabey eğlenmedi çünkü o yoktu" demesi tüm salonu kahkahaya boğdu. Daha sonra sözü alan Ozan Akbaba, oyuncu arkadaşlarını göstererek, "Bu arkamda gördüğünüz harika insanlarla nasıl bir film yapılır merak eden varsa bu filmde görecek harika bir iş nasıl çıkıyor" diyerek filmlerini iddiasını ortaya koydu. Filmde mafya basını oynamasına rağmen esprileriyle herkesi kırıp geçiren Emir Benderlioğlu, "Ben Oktay bey, Ozan bey ve Ceren hanıma katılıyorum" diyerek herkesi güldürdü.