Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç güzelliğiyle göz kamaştırdı! Çukurova'da Gülten'i kim kaçırdı?

Bir Zamanlar Çukurova 48. yeni bölüm ile Atv ekranlarında herkesi ekran başına kilitleyecek! Hastane koridorunda, 40 yıl gecikmiş teklifini yapan Fekeli, herkesi şoka sokmuştur! Başta Hünkar olmak üzere herkesin adeta dili tutulur. En büyük şoku ezeli düşmanlar Yılmaz ve Demir yaşar. Demir, Fekeli'nin üzerine yürür! Yılmaz ise hala, babasının bunu intikam için yaptığını düşünmektedir. Sabahattin'in müdahalesi ile hastane koridorundaki alevli tartışma sona erer ve herkes evine gönderilir! Ama haber de tüm Adana'ya yayılır.