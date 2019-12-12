Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç güzelliğiyle göz kamaştırdı! Çukurova'da Gülten'i kim kaçırdı?
Bir Zamanlar Çukurova 48. yeni bölüm Atv ekranlarında izleyiciye yine soluksuz anlar yaşatacak. Heyecanın her daim dorukta olduğu dizi Bir Zamanlar Çukurova 48. yeni bölüm fragmanında Yamanlar çiftliğinin saf ve temiz kalpli hizmetlisi Gülten'in kaçırılması kafaları karıştırdı. Gülten'i kimin kaçırdığı merak konusu olurken, seyircinin gönlünde taht kuran Bir Zamanlar Çukurova'nın genç yıldızı Selin Genç'in gerçek hayattaki hali hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Genç oyuncunun özellikle yaşı en çok merak edilen konular arasında. Peki Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kaç yaşında? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'in yaşı ve sizin için derlediğimiz merak ettiğiniz ünlü isimlerin yaşları...
Bir Zamanlar Çukurova 48. yeni bölüm ile Atv ekranlarında herkesi ekran başına kilitleyecek! Hastane koridorunda, 40 yıl gecikmiş teklifini yapan Fekeli, herkesi şoka sokmuştur! Başta Hünkar olmak üzere herkesin adeta dili tutulur. En büyük şoku ezeli düşmanlar Yılmaz ve Demir yaşar. Demir, Fekeli'nin üzerine yürür! Yılmaz ise hala, babasının bunu intikam için yaptığını düşünmektedir. Sabahattin'in müdahalesi ile hastane koridorundaki alevli tartışma sona erer ve herkes evine gönderilir! Ama haber de tüm Adana'ya yayılır.
Gülten'e aşkından vazgeçmeye asla niyeti olmayan Çetin, onunla konuşmanın ve ikna etmenin yollarını aramaya devam ediyor. Ancak gündüz vakti Gülten'in bahçe duvarının arkasından kaçırılması, her şeyi değiştirecektir! Gülten, yüzleri kapalı iki kişi tarafından kaçırılır! Bir Zamanlar Çukurova 48. yeni bölüm fragmanında Gülten'in kaçırıldığını gören izleyiciler genç oyuncuyu kimin kaçırdığını merak ederken aynı zamanda Selin Genç'in gerçek hayattaki halini de araştırmaya başladı.