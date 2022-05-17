Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’dan zehir zemberek açıklamalar ’karşısında çıplak kaldım’ Olaylı bir şekilde boşanmışlardı

"HERKES BİR HEDEFE KİTLENDİ VE VİCDANLAR BİR TARAFA BIRAKILDI"

"Televizyonlarda insanlar benim hakkımda çok ağır ithamlarda bulunuyor, telefonu elime aldığımda hakkımda anketler düzenleniyor, fotoğraflarımın altına hakaret boyutuna gelecek kadar ağır yorumlar yapılıyor. Herkes bu çorbada bir tuzunun olmasını istedi ve hedefe kilitlendi. Hedefleri de çocuğumun benden alınması. Bu hedefe ulaşabilmek için de vicdanlar bir tarafa bırakıldı. Bunların karşısında kendime hep bu bir süreç ve bitecek, hayat boyu böyle sürmez dedim. Çok zor bir süreç yaşadım. Bana bunları yapanların birçok kadın ve anneydi. Hiç empati kuramadılar. Tüm bu süreç çok derin bir kaybetme duygusu bıraktı. Açılan velayet davası da ne mağdur edilen bir baba ne de çocuğuna bakmayan bir anne olduğu için değil. Sadece bu olayın parçasıydı."