Hazar Ergüçlü'nün sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı! Hazar üstüne bir de yorumları kapattı! Beyaz atletiyle Hazar...
Kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan oyuncu Hazar Ergüçlü, son olarak Instagram hesabından paylaştığı iç çamaşırsız pozlarla gündeme geldi. Beyaz atlet ve jean kombiniyle kamera karşısına Ergüçlü, verdiği iddialı pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Sosyal medyayı aktif kullanın oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte Hazar Ergüçlü'nün sosyal medyayı ikiye bölen pozları.
17.05.2022 12:27 - Son Güncelleme: 17.05.2022 12:27
Oyuncu Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu.