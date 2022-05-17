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Haberler Magazin Hazar Ergüçlü'nün sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı! Hazar üstüne bir de yorumları kapattı! Beyaz atletiyle Hazar...

Hazar Ergüçlü'nün sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı! Hazar üstüne bir de yorumları kapattı! Beyaz atletiyle Hazar...

Kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan oyuncu Hazar Ergüçlü, son olarak Instagram hesabından paylaştığı iç çamaşırsız pozlarla gündeme geldi. Beyaz atlet ve jean kombiniyle kamera karşısına Ergüçlü, verdiği iddialı pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Sosyal medyayı aktif kullanın oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte Hazar Ergüçlü'nün sosyal medyayı ikiye bölen pozları.

17.05.2022 12:27 - Son Güncelleme: 17.05.2022 12:27
Hazar Ergüçlü’nün sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı! Hazar üstüne bir de yorumları kapattı! Beyaz atletiyle Hazar...

Oyuncu Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu.

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Hazar Ergüçlü’nün sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı! Hazar üstüne bir de yorumları kapattı! Beyaz atletiyle Hazar...

Ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Hazar Ergüçlü’nün sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı! Hazar üstüne bir de yorumları kapattı! Beyaz atletiyle Hazar...

Ergüçlü, verdiği iddialı pozları "Riders on the storm " (fırtınadaki atlılar) notuyla yayınladı.

Hazar Ergüçlü’nün sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı! Hazar üstüne bir de yorumları kapattı! Beyaz atletiyle Hazar...

İŞTE O POZLAR

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, internet kullanıcılarını ikiye böldü.

Hazar Ergüçlü’nün sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı! Hazar üstüne bir de yorumları kapattı! Beyaz atletiyle Hazar...

Ergüçlü'nün bu paylaşımları çoğu kişi tarafından abartı bulundu.

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