Rafet El Roman başını taşlara vuruyor eski eşi Tuğba Altıntop'un son haline bakın! Kim der iki çocuk annesi diye
Öncesinde modellik yapıyordu ama hepimiz onu Rafet El Roman'ın eşi olarak tanıdık... 2 çocuk sahibi olan Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop olaylı bir biçimde boşanmıştı. Sonrasında sessizliğe gömülen Tuğba Altıntop şimdilerde müzikle uğraşıyor. Ancak tüm bunlardan bir yana Tuğba Altıntop şu sıralar geçirdiği akıllara zarar değişimle gündemde. Uzun bir aradan sonra 2.Sayfa programına izleyici karşına çıkan Altıntop, değişimiyle de ilgi odağı oldu.
17.05.2022 11:10 - Son Güncelleme: 17.05.2022 11:10
Rafet El Roman boşanma sonrası yeniden evlenirken, mankenlikle başlayan kariyerine oyunculuğu da ekleyen Tuğba Altıntop bir süre ortalarda görülmedi.