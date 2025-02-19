Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’dan ilk kez konuştu! Özcan Deniz’den şiddet gördü mü?

Feyza Aktan ile yaptığı evlilikten Kuzey adında bir oğlu olan Özcan Deniz, 2023 senesinde Samar Dadgar ile evlendi. Dadgar ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı, son dönemlerde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme geldi.
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın görümcesi Yurda Deniz ile yaşadığı polemik, tüm aileyi karıştırdı. Eşinin tarafını tutan Özcan Deniz'in arası annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşiyle açıldı.
Deniz, yaptığı paylaşımlarda artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söyledi. Ailesine rest çeken Özcan Deniz, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" ifadelerini kullandı.
Ailesini silen Özcan Deniz hakkında ağızları açık bırakan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, gelinine şiddet uyguladı.
UZAKLAŞTIRMA TALEBİ
Bu haberin sosyal medyada gündem olmasının ardından konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz oğlu ve gelini hakkında uzaklaştırma talebinde bulundu.
"ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE DÖVDÜ"
Şiddet iddiaları kafa karıştırırken Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz de daha önce verdiği bir röportajda "Özcan annemizi evden attı, kız kardeşimiz Yurda'yı ise çocuğunun gözleri önünde dövdü" diyerek herkesi şaşırttı.
HASTANELİK OLDU
Tüm bunlar olup biterken kalp spazmı geçiren Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı.
Eşi hastaneye kaldırılan Samar Dadgar ise Deniz'in ailesine ateş püskürerek, zehir zemberek sözler söyledi: "Bitmedi düşmanlığınız bitmedi, tuzaklarınız... Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım nefes alamıyorum. Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin. Bak hepinizi hepinizi"
Dadgar bir sonraki paylaşımında da "Allah sizi affetmesin. Bundan sonra gerçekleri ne zaman paylaşacak diye korkun benden. İftira atmak, kul hakkı yemek insanların günahına girmek yıllarca. Sabah akşam haftanın 7 günü çalışıp gençliğini çocukluğunu vermiş bir adamın hastanede o yatakta ne düşündüğünü neden göz yaşı akıttığının hesabı olacaktır. Karma çok güzel şeydir çok hızlı işler. Adalette de öyle Hepiniz dediğimde ciddiydim. Bak belgeli" dedi.
TABURCU OLDU
Hastaneye kaldırılan ve kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu olan Özcan Deniz sağlık durumu hakkında paylaşım yaptı.
Deniz şu ifadeleri kullandı: "Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Sağ olsun doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda"
Taburcu olan ve evinde dinlenen Özcan Deniz'in doktoru da kan tahlillerinin sonucuna göre şarkıcıya anjiyo yapılacağını açıkladı.
ESKİ EŞE ŞİDDET İDDİASI
Tüm bunların yanı sıra Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a şiddaet uyguladığı iddiası da gündeme geldi.
Hatta darp edildikten sonraki fotoğrafları ortaya çıkan Aktan'ın vücudundaki morluklar dikkat çekti.
Eski eş Feyza Aktan, konuyla ilgili iddiaların doğru olmadığını belirten bir açıklamada bulundu.
"BİZİM BİR SORUNUMUZ YOK"
Özcan Deniz'in kendisini darp ettiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu dile getiren Aktan, "O görüntüler, bakıcı davasından kalma. Biz anne-baba olarak sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz" dedi.