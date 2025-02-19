Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’dan ilk kez konuştu! Özcan Deniz’den şiddet gördü mü?

"ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE DÖVDÜ" Şiddet iddiaları kafa karıştırırken Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz de daha önce verdiği bir röportajda "Özcan annemizi evden attı, kız kardeşimiz Yurda'yı ise çocuğunun gözleri önünde dövdü" diyerek herkesi şaşırttı.

HASTANELİK OLDU Tüm bunlar olup biterken kalp spazmı geçiren Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı.

Eşi hastaneye kaldırılan Samar Dadgar ise Deniz'in ailesine ateş püskürerek, zehir zemberek sözler söyledi: "Bitmedi düşmanlığınız bitmedi, tuzaklarınız... Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım nefes alamıyorum. Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin. Bak hepinizi hepinizi"

Dadgar bir sonraki paylaşımında da "Allah sizi affetmesin. Bundan sonra gerçekleri ne zaman paylaşacak diye korkun benden. İftira atmak, kul hakkı yemek insanların günahına girmek yıllarca. Sabah akşam haftanın 7 günü çalışıp gençliğini çocukluğunu vermiş bir adamın hastanede o yatakta ne düşündüğünü neden göz yaşı akıttığının hesabı olacaktır. Karma çok güzel şeydir çok hızlı işler. Adalette de öyle Hepiniz dediğimde ciddiydim. Bak belgeli" dedi.