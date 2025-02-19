Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Begüm Hatun karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman, bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesi gündem oldu.
Aşk hayatı merak edilen oyuncunun sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşımlar dikkat çekti.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncunun sevgilisiyle verdiği pozlara adeta beğeni yağdı.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Kahraman'ın sevgilisini görenler "Çok yakışıyorsunuz" yorumunda bulundu.
İşte Buçe Buse Kahraman başta olmak üzere ünlülerin aşkları...
Burak Özçivit ve eşi
Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi
Ceyda Ateş ve eşi
Tolga Çevik ve eşi
Birkan Sokullu ve eşi