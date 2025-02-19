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Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Begüm Hatun karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman, bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesi gündem oldu. Aşk hayatı merak edilen oyuncunun sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşımlar dikkat çekti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Kahraman'ın sevgilisini görenler "Çok yakışıyorsunuz" yorumunda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 10:05 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 10:05
Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Begüm Hatun karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman, bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesi gündem oldu.

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

Aşk hayatı merak edilen oyuncunun sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşımlar dikkat çekti.

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncunun sevgilisiyle verdiği pozlara adeta beğeni yağdı.

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Kahraman'ın sevgilisini görenler "Çok yakışıyorsunuz" yorumunda bulundu.

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

İşte Buçe Buse Kahraman başta olmak üzere ünlülerin aşkları...

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

Burak Özçivit ve eşi

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

Ceyda Ateş ve eşi

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

Tolga Çevik ve eşi

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

Birkan Sokullu ve eşi

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

Sıla Türkoğlu ve sevgilisi

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

BUÇE BUSE KAHRAMAN

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

BUÇE BUSE KAHRAMAN VE SEVGİLİSİ

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

BUÇE BUSE KAHRAMAN VE SEVGİLİSİ

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

BUÇE BUSE KAHRAMAN VE SEVGİLİSİ

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

BUÇE BUSE KAHRAMAN VE SEVGİLİSİ

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

BUÇE BUSE KAHRAMAN VE SEVGİLİSİ

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

BUÇE BUSE KAHRAMAN VE SEVGİLİSİ

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

BUÇE BUSE KAHRAMAN VE SEVGİLİSİ

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

Zeynep Bastık ve sevgilisi

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

Hadise ve sevgilisi

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

Eda Ece ve eşi

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

Melisa Aslı Pamuk ve eşi

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

Neslihan Atagül ve eşi

Kuruluş Osman’ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman’ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisine bakın!

Şükran Ovalı ve eşi